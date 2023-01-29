Росія вивела в Чорне море нові кораблі (інфографіка)

За інформацією Генштабу ЗСУ, тепер у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 15 кораблів противника, серед яких є ракетоносії. Український дипломат просить Німеччину передати Україні підводний човен HDW Class 212A — "Тоді ми вигнали російський флот із Чорного моря!".

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Росія збільшила кількість військових кораблів до 15. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ 29 січня.

"Станом на 29 січня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 15 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає приблизно 20 ракет", — йдеться в повідомленні Генштабу.

Крім того, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.

А в Середземному морі військові нарахували 10 ворожих кораблів, із них п'ять — носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом 72 ракети.

[ + – ] Росія вивела в Чорне море додаткові військові кораблі Фото: Минобороны Украины

Кораблі ЗС РФ у Чорному морі: український дипломат звернувся за допомогою до Німеччини

Заступник міністра закордонних справ та експосол у Німеччині Андрій Мельник закликав Німеччину передати Україні підводний човен, який допоможе боротися з військовими кораблями окупанта в Чорному морі. Про це дипломат написав на своїй офіційній сторінці у твітері.

"Німеччина виробляє одні з найкращих у світі підводних човнів HDW Class 212A. Бундесвер має шість таких підводних човнів. Чому б (один із них) не відправити в Україну? Тоді ми вигнали російський флот із Чорного моря", — зазначив Мельник.

Зауважимо, що HDW Class 212A — це дизель-електричний німецький підводний човен, розроблений німецькою компанією Howaldtswerke-Deutsche Werft AG для Військово-морських сил Німеччини та Італії. Це перший у світі підводний човен із використанням паливних елементів у повітрянонезалежній енергетичній установці.

Нагадаємо, наприкінці січня сили оборони України знищили російське військове судно. З першого дня вторгнення Росія, за інформацією командування, втратила 18 кораблів і катерів, а також майже 121,5 тисяч осіб.

Фокус також писав про те, що наприкінці грудня 2022 року до складу флоту Росії ввели новий ракетний корабель. У Міноборони РФ зазначили, що малий корабель "Град" став десятим із дванадцяти суден проєкту "Буян-М", які використовуються в обстрілі території України.