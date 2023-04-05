Справу передали до суду: командиру, який побив строковика, загрожує до 12 років, — ДБР

Старшого лейтенанта 190-го військового навчального центру, відстороненого від посади, звинувачують у застосуванні насильства щодо підлеглого, яке було вчинено в умовах воєнного стану.

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В Державному бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо командира взводу однієї з військових частин на Житомирщині, який кулаками "виховував" підлеглого. Обвинувальний акт скеровано до суду. Про це повідомили в ДБР.

Інцидент трапився 11 березня 2023 року, і про нього стало відомо завдяки відео, поширеному в мережі. Молодший лейтенант ногами відлупцював строковика, який нібито перебував на військовій службі в стані алкогольного сп’яніння. В результаті потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.

15 березня 2023 року військовому було повідомлено про підозру та відсторонено від займаної посади. Молодший лейтенант свою провину визнав.

"Командир взводу обвинувачується у застосуванні насильства щодо підлеглого, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років", — зазначили в ДБР.

Побиття строковика командиром на Житомирщині

На Житомирщині офіцер побив ногами строковика в казармі. Відео 12 березня поширили у мережі. Згодом стало відомо, що "виховну" бесіду з підлеглим проводив молодший лейтенант 190-го навчального центру Віктор Вітусевич. Командування частини одразу відреагувало на інцидент. Лейтенанта відсторонили від виконання службових обов'язків до кінця розслідування. Сам винуватець пояснював, що вирішив побити хлопця у зв'язку з вживанням ним алкоголю.

Співробітники правоохоронних структур повідомили Віктору Вітусевичу про підозру у перевищенні службових повноважень.