Бывший военком организовывал фальшивые операции для "уклонистов" в Запорожье (видео)

Чиновники в Запорожском ТЦК приобщали представителей ВВК, МСЭК и медицинских учреждений Запорожья к незаконной схеме.

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Правоохранители установили, что бывший военком Запорожской области решил организовывать фальшивые операции для "уклонистов" и успешно реализовывал схему. Об этом сообщила пресс-служба ГБР в Telegram.

Экс-руководитель ТЦК приобщил к реализации схемы бывших подчиненных. В кардиологическом отделении городской больницы скорой экстренной помощи гражданам, которые пытались избежать призыва на военную службу, регулярно выдавали поддельные документы о якобы проведении операции. На основании этого представители ВВК принимали "нужное" заключение для уклонения от мобилизации.

Благодаря своим бывшим подчиненным, которые остались работать в Запорожском ТЦК, он решил заработать еще и на вопросе мобилизационных мероприятий. Должностных лиц ВВК, МСЭК и медицинских учреждений Запорожья они приобщали к такому "бизнесу".

По меньшей мере 40 лицам соответствующие "услуги" были предоставлены. Нарушителям теперь придется доказать свои "заболевания" на повторных ВВК, согласно указу президента Украины.

Правоохранители провели около десяти обысков. Они выясняли причастность к схеме работников ВВК, МСЭК и медицинских учреждений по местам их работы и проживания. В некоторых больницах должностных лиц подозревают в подделке медицинских документов для "уклонистов".

Напомним, в Харьковской области руководитель волонтерской организации создал схему для уклонистов через "Шлях". В сентябре его разоблачили сотрудник правоохранительных структур. Благодаря незаконным действиям нарушители получили возможность беспрепятственно выезжать за пределы нашего государства как водителей-волонтеры.