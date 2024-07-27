На Тернопільщині посадовиця брала хабарі сертифікатами в магазин косметики і бензином

Посадовиця зі спільниками вимагали у місцевого підприємця хабар за сприяння у безперешкодному веденні бізнесу, розповіли у прокуратурі.

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На Тернопільщині викрили посадовицю, яка брала хабарі у вигляді сертифікатів мережі косметики та парфумерії Brocard та на відпочинок в готелі. Про це повідомили у прокуратурі Тернопільської області.

Так, правоохоронці викрили групу посадовців органів місцевого самоврядування району, які організували корупційну схему вимагання з підприємця грошових коштів та інших "подарунків" за допомогу у вирішенні питань, що входять до їхньої компетенції, а саме – сприяння у безперешкодному веденні бізнесу.

За "послуги" підприємець мав надати сотні літрів пального, сертифікат на відпочинок та грошові кошти для ухвалення позитивного рішення міськради щодо зарахування вартості проведених підприємцем ремонтних робіт в орендованому приміщенні в рахунок орендної плати.

23 липня правоохоронці затримали одну з фігуранток справи під час отримання чергового "подарунка" у вигляді сертифіката магазину Brocard на суму 25 000 гривень. До цього вона встигла "заробити" подарунковий сертифікат на відпочинок загальною вартістю 30 000 гривень.

У прокуратурі повідомили, що до злочинної групи входили депутатка міської ради спільно із заступником голови Кременця, староста однієї з громад та директор комунального підприємства. Посадовиці та її спільникам вже повідомили про підозру.

Організаторці схеми суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 240 тис. грн та винесено ухвалу про відсторонення її від займаної посади на час досудового розслідування. Для інших учасників злочинної групи вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу та відсторонення від посад.

За любов до косметики і відпочинку чиновниці загрожує строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Зараз встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вимагання грошових коштів із місцевих підприємців.

Нагадаємо, що раніше під Львовом посадовиця ВЛК під час затримання намагалася з'їсти хабар. Жінка хотіла підживитися стодоларовою купюрою.