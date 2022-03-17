Ежедневно Украина теряет более 30 млн гривен из-за подачи воды в Крым, - Госэкоинспекция

По информации чиновников, подача воды в Крым оккупантами обходится Украине в чуть более 32,5 млн грн ежедневно.

Украина потеряла воды на сумму около 620 млн гривен из-за захвата оккупантами гидротенических сооружений Северо-Крымского канала. Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции в Facebook.

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"В настоящее время российской федерацией осуществляется водозабор из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр, из-за частичной разгерметизации гидросооружения Северо-Крымского канала пропускной мощностью 50 м3/сек. (4 320 000 м3/сутки)", – заявляет Госэкоинспекция.

"Сумма ущерба за самовольное использование водных ресурсов народа Украины составляет 32 628 960 гривен в сутки", — говорится в сообщении.

Как известно, российские военные 24 февраля 2022 года захватили все гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала, через которые возможна подача воды из Каховского водохранилища в Крым.

27 февраля оккупанты разрушили временную дамбу, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала.

Фокус в своем материале писал, почему россиянам рано радоваться захватом гидротехнических сооружений на Юге страны. Это также пояснял глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.