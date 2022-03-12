Вода по Северо-Крымскому каналу в Крым "просто так не пойдет", – Буданов

По словам главы украинской военной разведки, Северо-Крымский канал — это сложная система гидротехнических сооружений. Чтобы вода по нему прошла, необходима перекачка насосными станциями.

Власти оккупационного Крыма, в попытке подать воду на территорию полуострова, распорядились подорвать одну из дамб. Однако эти действия не решили проблему с водоснабжением в Крыму из-за сложности системы гидротехнических сооружений. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.

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По его словам, решение оккупационных властей подорвать дамбу ни для кого не стало новостью, потому что за годы аннексии Крыма в полной мере вопрос водоснабжения полуострова так и не решен.

"Они взорвали одну из дамб, частично вода пошла, скажем так, по Северо-Крымскому каналу. Но вода просто не может сама собой идти – это надо понимать. Это сложная система гидротехнических сооружений, требующая перекачки насосными станциями. Просто так вода туда не пошла и не пойдет", – сказал Буданов.

В свою очередь глава временно аннексированного Крыма Сергей Аксенов 25 февраля заявил, что на восстановление подачи воды на территорию полуострова необходимо две недели. По его словам, некоторое время уйдет на расчистку русла канала, которое со временем заросло деревьями с украинской стороны.

"Что касается преграды, сооруженной националистами, то ее ликвидирует Министерство обороны. Кроме того, военные оценят состояние гидротехнических сооружений от Каланчака и далее вглубь территории Украины", – написал Аксенов.

Напомним, что в 2014 году украинская власть приняла решение построить дамбу, перекрывающую Северо-Крымский канал в районе пограничного Каланчака, на границе между Украиной и Крымом. Херсонские фермеры совместными усилиями соорудили преграду из мешков с песком и земли. Из-за этого поставка воды из Днепра в Крым по Северо-Крымскому каналу сократилась примерно в три раза.

В 2015 году в Украине за бюджетные средства начали строить новую плотину, призванную перекрыть поставку воды на оккупированный полуостров, однако за шесть лет объект так и не закончили.