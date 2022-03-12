Вода Північно-Кримським каналом у Крим "просто так не піде", – Буданов

За словами голови української військової розвідки, Північно-Кримський канал — це складна система гідротехнічних споруд. Щоб вода по ньому пройшла, необхідне перекачування насосними станціями.

Влада окупаційного Криму, намагаючись подати воду на територію півострова, розпорядилася підірвати одну з гребель. Однак ці дії не вирішили проблему з водопостачанням у Криму через складність системи гідротехнічних споруд. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів глава української військової розвідки Кирило Буданов.

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За його словами, рішення окупаційної влади підірвати дамбу ні для кого не стало новиною, тому що за роки анексії Криму повністю питання водопостачання півострова так і не вирішене.

"Вони підірвали одну з гребель, частково вода пішла, скажімо так, Північно-Кримським каналом. Але вода просто не може сама собою йти — це треба розуміти. Це складна система гідротехнічних споруд, що вимагає перекачування насосними станціями. Просто так вода туди не пішла і не піде", — сказав Буданов.

Зі свого боку глава тимчасово анексованого Криму Сергій Аксьонов 25 лютого заявив, що на відновлення подачі води на територію півострова необхідно два тижні. За його словами, деякий час піде на розчищення русла каналу, яке згодом заросло деревами з українського боку.

"Щодо перешкоди, спорудженої націоналістами, то її ліквідує Міністерство оборони. Крім того, військові оцінять стан гідротехнічних споруд від Каланчака і далі вглиб території України", — написав Аксьонов.

Нагадаємо, що у 2014 році українська влада прийняла рішення збудувати дамбу, що перекриває Північно-Кримський канал поблизу прикордонного Каланчака, на кордоні між Україною та Кримом. Херсонські фермери спільними зусиллями спорудили перешкоду з мішків із піском та землі. Через це постачання води з Дніпра до Криму Північно-Кримським каналом скоротилося приблизно втричі.

2015 року в Україні за бюджетні кошти почали будувати нову греблю, покликану перекрити постачання води на окупований півострів, проте за шість років об'єкт так і не закінчили.