Вода потекла в Крим через дамбу, що руйнується, Північно-Кримського каналу (відео)

Через сім років тимчасова гребля вже не справляється з напором, а нову так і не добудували. Окупанти поки не поспішають радіти через острах отруїтися.

Вода з Дніпра потекла по Північно-Кримському каналу на півострів, пробивши мішкову дамбу в Херсонській області. Подробиці в коментарі "5 каналу" розповіла Наталія Тарапун, керівниця відділу водокористування Управління каналом.

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У 2014 році херсонські фермери спільними зусиллями збудували дамбу з мішків з піском і землі, довгий час вона блокувала Північно-Кримський канал на 91-му кілометрі і не давала воді текти в Крим, тепер же в ній з'явилася пробоїни. Поки через загородження проникає тільки невеличкий струмок, проте з часом вода може розширити дірку, і тоді потік рине на окуповану територію.

[ + – ] Недобудована нова дамба Північно-Кримського каналу на Херсонщині Фото: krymr.org

У 2015 році в Україні за бюджетні кошти почали будувати нову греблю, покликану перекрити постачання води на окупований півострів, однак за шість років об'єкт так і не закінчили. За словами Наталії Тарпун, шлюзи зараз закриті, однак дамба не готова до експлуатації.

Окупаційна влада вже давно скаржиться на брак води в Криму, але поки не поспішають радіти тому, що дамба протікає. Депутат Державної думи РФ Андрій Козенко вважає, що вода може бути брудною і небезпечною для пиття, адже у 2014 році в Криму з'явилася загроза зараження каналу і Сімферопольського сховища хімікатами.

"Були навіть спіймані ті диверсанти, які це задумували. Нічого хорошого в тій воді поки що чекати не доводиться", — зазначив парламентарій.

Гідролог Михайло Болгов з Російської академії наук заявив каналу "360", що вся вода, яка витікає в Дніпрі з Каховського водосховища, небезпечна для вживання. У той же час, він виключив потрапляння у Північно-Кримський канал зараженої води з Чорнобильської зони.

"Це водосховище збирає всі відходи, які йдуть у Дніпро зі стічними водами, тому вода там не кращої якості", — стверджує вчений.

Раніше постпред президента України розповів про намір добудувати дамбу на Північно-Кримському каналі, щоб унеможливити подачу води в Крим до закінчення окупації. За його словами, гребля також поліпшить меліорацію сільськогосподарських угідь у Херсонській області.

Писали також, що російське судно бурить свердловини в Азовському морі в пошуках води для Криму. Як припускають учені, під ним можуть бути великі запаси.