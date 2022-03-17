Щодня Україна втрачає понад 30 млн гривень через подачу води в Крим, — Держекоінспекція

За інформацією чиновників, подача води в Крим окупантами коштує Україні трохи більше 32,5 млн грн щодня.

Україна втратила води на суму близько 620 млн гривень через захоплення окупантами гідротенічних споруд Північно-Кримського каналу. Про це повідомляє пресслужба Держекоінспекції у Facebook.

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"Зараз російською федерацією здійснюється водозабір із Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро, через часткову розгерметизацію гідроспоруди Північно-Кримського каналу пропускною потужністю 50 м3/сек. (4 320 000 м3/добу)", — заявляє Держекоінспекція.

"Сума збитків за самовільне використання водних ресурсів народу України становить 32 628 960 гривень на добу", — йдеться в повідомленні.

Як відомо, російські військові 24 лютого 2022 року захопили всі гідротехнічні споруди Північно-Кримського каналу, через які можливе подання води з Каховського водосховища до Криму.

27 лютого окупанти зруйнували тимчасову дамбу, автомобільний міст і головну перегородкову споруду каналу.

Фокус у своєму матеріалі писав, чому росіянам рано радіти захопленням гідротехнічних споруд на Півдні країни. Це також пояснював голова української військової розвідки Кирило Буданов.