Керівник Карпатської екоінспекції "обжився" елітними авто та нерухомістю на 19 млн грн, — ДБР

За матеріалами ДБР, чиновник протягом трьох років надавав членам родини та іншим, пов'язаним з ним, фізичним особам, доручення на придбання незаконних активів.

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Керівник Державної екологічної інспекції Карпатського округу за три роки незаконно набув у власність два елітних авто та чотири квартири на суму понад 19 млн гривень. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

У відомстві повідомили, що у період з 2020 по 2023 рік чиновник, а також члени його сім’ї та пов’язані з ними фізичні особи за його дорученням нібито набули:

два автомобілі преміумкласу. Один — 2023 року випуску, вартістю 9,4 млн гривень, інший — 2021 року випуску, вартістю 2,6 млн гривень;

Авто керівника Держекоінспекції Карпатського округу Фото: державне бюро розслідувань

чотири квартири в Івано-Франківську сукупною вартістю понад 4 млн гривень;

нежитлове приміщення в Івано-Франківську вартістю 3 млн гривень.

Цю інформацію також підтвердило Національне агентство з питань запобігання корупції, яке проводило перевірку та моніторинг способу життя посадовця.

"За результатами перевірки НАЗК підтвердило наявність у чиновника необґрунтованих активів", — йдеться у повідомленні.

Наразі ДБР здійснює досудове розслідування за ч. 1 ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення). Санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення.

Наразі на сайті Державної екологічної інспекції Карпатського округу відсутня інформація про те, хто є начальником відомства. Тимчасово виконуючим обов'язки начальника вказаний Гаєвський Сергій Броніславович.

т.в.о. Держекоінспекція Карпатського округу Фото: Скриншот

Нагадаємо, 10 серпня пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомила, що у Тернопільській області затримали співробітника ТЦК і СП, який вимагав від військовозобов'язаного чоловіка $5000 за те, щоб він не отримав бойову повістку.

27 липня на Тернопільщині викрили посадовицю, яка брала хабарі у вигляді сертифікатів мережі косметики та парфумерії Brocard та на відпочинок в готелі.