Працівник ТЦК з Тернопільщини вимагав $5000, щоб військовозобов'язаний не отримав повістку

Військовослужбовець, який працював у ТЦК і СП, також пообіцяв, що у разі сплати хабаря чоловікові не будуть виписувати штраф за несвоєчасне оновлення облікових даних.

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У Тернопільській області затримали співробітника територіального центру комплектування і соціальної підтримки, який вимагав від військовозобов'язаного чоловіка $5000 за те, щоб він не отримав бойову повістку. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

"На Тернопільщині затримали військового, який за 5000 доларів США допомагав громадянину покинути територію ТЦК", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що підозрюваний вимагав 5 тисяч доларів у доставленого для звірки військово-облікових даних громадянина.

"За ці гроші він мав вплинути на своїх колег та допомогти чоловіку покинути територію ТЦК. А також посприяти, щоб військовозобов’язаний не отримав бойову повістку і не був притягнутий до адміністративної відповідальності за несвоєчасне оновлення документів", — зазначили у пресслужбі.

43-річного підозрюваного військовослужбовця затримали одразу після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Працівник ТЦК на Тернопільщині вимагав хабар Фото: Facebook / Специалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил

Наразі прокурори подали до суду клопотання про обрання для нього запобіжного заходу.

Санкція інкримінованої зловмиснику статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 6 серпня Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримали лідера банди, яка на замовлення з РФ підпалювала авто співробітників ТЦК У Хмельницькій області.

3 серпня правоохоронці повідомили про вже четверту підозру колишньому керівнику Рівненського обласного ТЦК і СП Сергію Луцюку, який у липні 2023 року побив військовослужбовця.