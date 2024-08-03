"Сприяв ухилянтам": ДБР знову затримало ексголову Рівненського ТЦК, який побив військового (фото)
Це вже четверта підозра Сергію Луцюку. Колишньому військкому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.
У суботу, 3 серпня, правоохоронці повідомили про вже четверту підозру колишньому керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Сергію Луцюку, який у липні 2023 року побив військовослужбовця. Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.
Чоловік підозрюється у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України (ст. 114-1 КК України). Зокрема, як зазначають у ДБР, йдеться про умисне сприяння громадянам в ухиленні від мобілізації та військової служби в умовах воєнного стану.
Правоохоронці затримали колишнього начальника ТЦК. Слідчі проситимуть для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
Окрім побиття солдата, керівник ТЦК підозрювався в застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабежі.
Під час розслідування було встановлено, що очільник військкомату також володіє нерухомістю та землею вартістю понад 46,6 млн гривень.
У липні 2023 року він був відсторонений від службових обов’язків та перебував під вартою без можливості внесення застави.
Військкому, як повідомляють у ДБР, може загрожувати до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, Апеляційний суд змінив запобіжний захід підозрюваному після оскарження рішення стороною захисту. Його випустили із СІЗО під заставу у розмірі майже пів мільйона гривень.
Також Фокус писав, що син вінницького військкома "продавав" військовозобов'язаним чоловікам за $20 тисяч дозволи для виїзду за кордон.