"Сприяв ухилянтам": ДБР знову затримало ексголову Рівненського ТЦК, який побив військового (фото)

Це вже четверта підозра Сергію Луцюку. Колишньому військкому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

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У суботу, 3 серпня, правоохоронці повідомили про вже четверту підозру колишньому керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Сергію Луцюку, який у липні 2023 року побив військовослужбовця. Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.

Чоловік підозрюється у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України (ст. 114-1 КК України). Зокрема, як зазначають у ДБР, йдеться про умисне сприяння громадянам в ухиленні від мобілізації та військової служби в умовах воєнного стану.

Правоохоронці затримали колишнього начальника ТЦК. Слідчі проситимуть для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Окрім побиття солдата, керівник ТЦК підозрювався в застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабежі.

Під час розслідування було встановлено, що очільник військкомату також володіє нерухомістю та землею вартістю понад 46,6 млн гривень.

У липні 2023 року він був відсторонений від службових обов’язків та перебував під вартою без можливості внесення застави.

Військкому, як повідомляють у ДБР, може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Апеляційний суд змінив запобіжний захід підозрюваному після оскарження рішення стороною захисту. Його випустили із СІЗО під заставу у розмірі майже пів мільйона гривень.

Також Фокус писав, що син вінницького військкома "продавав" військовозобов'язаним чоловікам за $20 тисяч дозволи для виїзду за кордон.