"Способствовал уклонистам": ГБР снова задержало экс-главу Ровенского ТЦК, который избил военного (фото)

Это уже четвертое подозрение Сергею Луцюку. Бывшему военкому может грозить до 12 лет лишения свободы.

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В субботу, 3 августа, правоохранители сообщили об уже четвертом подозрении бывшему руководителю Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Сергею Луцюку, который в июле 2023 года избил военнослужащего. Об этом сообщают в Государственном бюро расследований.

Мужчина подозревается в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины (ст. 114-1 УК Украины). В частности, как отмечают в ГБР, речь идет об умышленном содействии гражданам в уклонении от мобилизации и военной службы в условиях военного положения.

Правоохранители задержали бывшего начальника ТЦК. Следователи будут просить для него меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Кроме избиения солдата, руководитель ТЦК подозревался в применении насилия в отношении подчиненного и в грабеже.

В ходе расследования было установлено, что глава военкомата также владеет недвижимостью и землей стоимостью более 46,6 млн гривен.

В июле 2023 года он был отстранен от служебных обязанностей и находился под стражей без возможности внесения залога.

Военкому, как сообщают в ГБР, может грозить до 12 лет лишения свободы.

Напомним, Апелляционный суд изменил меру пресечения подозреваемому после обжалования решения стороной защиты. Его выпустили из СИЗО под залог в размере почти полмиллиона гривен.

Также Фокус писал, что сын винницкого военкома "продавал" военнообязанным мужчинам за $20 тысяч разрешения для выезда за границу.