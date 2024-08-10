Работник ТЦК с Тернопольщины требовал $5000, чтобы военнообязанный не получил повестку
Военнослужащий, который работал в ТЦК и СП, также пообещал, что в случае уплаты взятки мужчине не будут выписывать штраф за несвоевременное обновление учетных данных.
В Тернопольской области задержали сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки, который требовал от военнообязанного мужчины $5000 за то, чтобы он не получил боевую повестку. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.
"На Тернопольщине задержали военного, который за 5000 долларов США помогал гражданину покинуть территорию ТЦК", — говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что подозреваемый требовал 5 тысяч долларов у доставленного для сверки военно-учетных данных гражданина.
"За эти деньги он должен был повлиять на своих коллег и помочь мужчине покинуть территорию ТЦК. А также посодействовать, чтобы военнообязанный не получил боевую повестку и не был привлечен к административной ответственности за несвоевременное обновление документов", — отметили в пресс-службе.
43-летнего подозреваемого военнослужащего задержали сразу после получения всей суммы неправомерной выгоды.
Сейчас прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для него меры пресечения.
Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, 6 августа Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали лидера банды, которая по заказу из РФ поджигала авто сотрудников ТЦК в Хмельницкой области.
3 августа правоохранители сообщили об уже четвертом подозрении бывшему руководителю Ровенского областного ТЦК и СП Сергею Луцюку, который в июле 2023 года избил военнослужащего.