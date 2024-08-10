Работник ТЦК с Тернопольщины требовал $5000, чтобы военнообязанный не получил повестку

Военнослужащий, который работал в ТЦК и СП, также пообещал, что в случае уплаты взятки мужчине не будут выписывать штраф за несвоевременное обновление учетных данных.

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В Тернопольской области задержали сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки, который требовал от военнообязанного мужчины $5000 за то, чтобы он не получил боевую повестку. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

"На Тернопольщине задержали военного, который за 5000 долларов США помогал гражданину покинуть территорию ТЦК", — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что подозреваемый требовал 5 тысяч долларов у доставленного для сверки военно-учетных данных гражданина.

"За эти деньги он должен был повлиять на своих коллег и помочь мужчине покинуть территорию ТЦК. А также посодействовать, чтобы военнообязанный не получил боевую повестку и не был привлечен к административной ответственности за несвоевременное обновление документов", — отметили в пресс-службе.

43-летнего подозреваемого военнослужащего задержали сразу после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Работник ТЦК на Тернопольщине требовал взятку Фото: Facebook / Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил

Сейчас прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для него меры пресечения.

Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 6 августа Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали лидера банды, которая по заказу из РФ поджигала авто сотрудников ТЦК в Хмельницкой области.

3 августа правоохранители сообщили об уже четвертом подозрении бывшему руководителю Ровенского областного ТЦК и СП Сергею Луцюку, который в июле 2023 года избил военнослужащего.