На войне против Украины ликвидировали экс-мэра Белгорода Константина Полежаева, — СМИ

Бывший мэр Белгорода и экс-заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев погиб в ходе российской войны против Украины.

Об этом сообщил российский Telegram-канал Mash.

Полежаев подписал контракт в августе 2024 года, а в октябре стало известно, что его освободили из-под стражи на время исполнения контракта.

Ранее бывшего чиновника приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 36 млн рублей. Его признали виновным в отмывании бюджетных средств совместно с сообщниками через Фонд реформирования ЖКХ и Центр экологической безопасности региона.

На данный момент официального подтверждения его смерти нет.

Что известно о Константине Полежаеве

Константин Полежаев родился в 1972 году. Он окончил Харьковский автомобильно-дорожный технический университет, после чего работал в системе дорожного хозяйства Белгородской области. В 2015–2019 годах Полежаев возглавлял администрацию Белгорода, а с 2019 года занимал должность заместителя губернатора области по вопросам ЖКХ.

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В июле 2023 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уволил Полежаева с должности заместителя. Причиной он назвал систематическое неисполнение обязанностей, в частности ненадлежащую организацию восстановления жилья в Шебекино и Новой Таволжанке.

В 2024 году Полежаева была осуждена за получение взятки в особо крупном размере. По данным прокуратуры РФ, в 2020–2023 годах он получил от директора коммерческой компании два автомобиля общей стоимостью более 18 млн рублей за содействие в получении госконтрактов и общее покровительство. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 36 млн рублей.

Еще до вынесения приговора, 6 августа 2024 года, Полежаев подписал контракт с Минобороны РФ. В октябре Белгородский областной суд приостановил производство по его уголовному делу и освободил его из-под стражи на период службы.

Напомним, 21 июля 2026 года в Белгороде в результате атаки беспилотника на АЗС погиб секретарь городского отделения КПРФ Александр Логвинов. По данным российских СМИ, дрон попал в его автомобиль на территории АЗС "Лукойл".

21 июля Белгород подвергся ракетному удару. После взрывов в некоторых районах города отключилась вода, а OSINT-аналитики высказали предположение, что целью могли быть объекты энергетической инфраструктуры.