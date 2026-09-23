"Турист" із прапором чи реальний прорив: чи можуть росіяни зайти в Запоріжжя цієї зими

Російська піхота в Запоріжжі вже цієї зими — такий сценарій озвучив командир штурмового полку Дмитро Філатов "Перун". Однак опитані Фокусом експерти не бачать зараз передумов для прориву до міста: на окремих ділянках росіян, навпаки, відтискають, а їхні спроби інфільтрації біля Оріхова поки мають локальний характер. Фокус з'ясував, наскільки реально РФ може наблизитися до Запоріжжя і що насправді сьогодні загрожує місту.

Командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов із позивним "Перун" заявив, що вже цієї зими російські військові можуть спробувати проникнути до Запоріжжя невеликими піхотними групами. Якщо противнику вдасться зачепитися за місто, за його словами, це може призвести до важких боїв.

Філатов вважає, що з погіршенням погоди росіяни шукатимуть слабкі місця в українській обороні та намагатимуться використовувати тактику інфільтрації. Серед найбільш ризикованих ділянок він назвав район Степногірська та узбережжя Дніпра.

Втім, опитані Фокусом військові експерти сумніваються, що за нинішньої ситуації на фронті російські піхотні групи здатні вже найближчими місяцями дістатися безпосередньо Запоріжжя. Вони звертають увагу на відстань до міста, конфігурацію лінії фронту та ситуацію на Степногірському й Оріхівському напрямках. Водночас загроза для обласного центру залишається — однак зараз вона пов'язана передусім не з появою російської піхоти на околицях, а з постійними ударами по місту.

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Росіяни в Запоріжжі цієї зими: що відбувається на підступах до міста

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко каже, що прогноз про можливе проникнення російських підрозділів до Запоріжжя вже до кінця року викликає у нього здивування. За його словами, нинішня ситуація на Степногірському плацдармі не свідчить про наближення такого сценарію.

"Якщо чесно, у мене ця заява викликає певний дисонанс. Якщо ми говоримо про безпосередню зону Запоріжжя, вже не перший місяць відзначаються успіхи в районі Степногірського плацдарму. Ми там значно розширили зону контролю, зокрема в районі самого Степногірська вздовж траси М-18. Росіяни зараз заблоковані в третьому мікрорайоні", — говорить Фокусу Коваленко.

За його словами, Сили оборони також розширили зону контролю в районі Плавнів, а російські війська поступово відтискають у бік Кам'янського.

"Можна сказати, що навіть до станції 1138 доходять наші передові підрозділи, а росіяни потроху втискаються в Кам'янське. Тобто говорити про те, що вони зможуть інфільтруватися з південного напрямку до кінця року безпосередньо в Запоріжжя, — я не знаю, звідки береться така інформація", — зазначає Коваленко.

Водночас на Оріхівському напрямку російські військові справді використовують тактику інфільтрації невеликими групами. Аналогічні дії противника в районах Малих Щербаків, Степового та Щербаків підтверджували й в Угрупованні військ "Південь".

"Росіяни дійсно зараз проводять інфільтраційні дії щодо Оріхова. Вони намагаються обійти Новоданилівку, яку не контролюють, обійти Малу Токмачку, яку також не контролюють повністю, а закріплені лише в її східній та південній частинах. Також у районі Малої Токмачки вони намагаються вийти вздовж траси О0815 у район залізничної станції. Але поки що не можна говорити, що їм усе вдається", — пояснює експерт.

За його словами, для таких дій росіяни використовують рельєф місцевості та природні укриття.

"Вони йдуть в обхід Малої Токмачки та Новоданилівки, прикриваючись балкою Білоглинка, і заходять в Оріхів невеликими, іноді взагалі поодинокими групами. Це може бути фактично один "смертник" із прапором Російської Федерації. Те саме — в районі балки Велика Кам'яна. Вони інфільтруються одинаками, демонструють прапор, щоб показати, що нібито там присутні, а потім їх нейтралізують", — говорить Коваленко.

За оцінкою оглядача, такі дії поки що мають радше локальний і пропагандистський характер.

"Інфільтрації в Оріхів відбуваються передусім для пропагандистської картинки, а не для чогось більш глобального. Сам Оріхів розташований десь за 50 кілометрів від Запоріжжя. Безумовно, ми повинні готуватися до всього. Але якщо ми говоримо саме про Запорізький напрямок, Степногірський плацдарм, район Щербаків, Малих Щербаків та Оріхів, то такий прогноз, м'яко кажучи, не відповідає дійсності", — зазначає Коваленко.

Окремою перешкодою для російської тактики інфільтрації є сама місцевість на південних підступах до Запоріжжя.

"Південний напрямок від Степногірська на Запоріжжя є найбільш складним для проведення інфільтрації, тому що там багато водних перешкод. Є річка Кінська, а крім того — низка населених пунктів, які фактично утворюють пояс: Річне, Григорівка, Веселянка, Малокатеринівка. Просто інфільтруватися безпосередньо в Запоріжжя станом на зараз неможливо", — говорить експерт.

Саме тому прогноз про появу російських військових у Запоріжжі вже до кінця року Коваленко вважає перебільшеним.

"До кінця року такий прогноз, мені здається, — це більше певний хайп, щоб привернути до себе медійну увагу, ніж оцінка реальних ризиків для міста", — каже він.

При цьому, за словами Коваленка, ситуація на цьому напрямку раніше була для Запоріжжя небезпечнішою, коли росіяни розширювали зону контролю в районі Степногірська та Приморського. Нині ж українські сили присутні в південній частині Степногірського плацдарму, в районі Плавнів, поблизу Малих Щербаків і поступово тиснуть у напрямку Кам'янського.

"Росіяни навіть у власних Z-каналах переймаються тим, що їм через певний час, можливо, доведеться залишати Кам'янське. Тому я не знаю, як пояснити інформацію про те, що вже цієї зими вони можуть опинитися безпосередньо в Запоріжжі", — підсумовує Коваленко.

22 вересня речниця Угруповання військ (сил) "Південь" Анастасія Шевченко також заявила, що підстав говорити про високу ймовірність проникнення російських груп безпосередньо до Запоріжжя зараз немає. За її словами, лінія бойового зіткнення розташована приблизно за 30 км від міста, логістичні маршрути та шляхи висування російських військових контролюються, а змін у діях противника, які свідчили б про підготовку безпосереднього просування до обласного центру, наразі не фіксують.

Не піхота на околицях: яка загроза для Запоріжжя є реальною

Військовий оглядач Денис Попович також каже, що прогноз про можливий захід російських інфільтраційних груп до Запоріжжя його здивував.

"Я чув цю заяву. Мене вона здивувала. Наскільки я знаю, в УГВ "Південь" її вже спростували. Інфільтраційні групи росіян практично не заходили у Запоріжжя навіть тоді, коли противник був ближче до Запоріжжя, ніж зараз, а зараз бої йдуть приблизно в 30 км від міста", — говорить Фокусу Попович.

Експерт не виключає, що окремий російський військовий теоретично може спробувати пробратися максимально далеко для створення пропагандистського відео. Але, за його словами, це не означатиме ані прориву фронту, ані появи повноцінних російських підрозділів у місті.

"Звісно, можна припустити, що якийсь російський "турист" заради гучного прапорця пролізе на околиці Запоріжжя, але довго він там не проживе", — зазначає експерт.

Натомість головну небезпеку для Запоріжжя зараз Попович бачить зовсім в іншому.

"Актуальна загроза для Запоріжжя — це постійні обстріли, і в цьому сенсі я, на жаль, просвіту поки що не бачу", — підсумовує військовий оглядач.

Нагадаємо, 21 вересня російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок удару були пошкоджені дві багатоповерхівки, торговельний центр та один із закладів вищої освіти, виникли пожежі. Одна людина постраждала. Згодом стало відомо, що російський дрон знищив ТЦ "Амстор" у Хортицькому районі міста.

Також 23 вересня під час російської атаки на Київ була пошкоджена залізнична інфраструктура, поранення дістав працівник "Укрзалізниці". Через наслідки удару частина поїздів затримувалася, а компанія попередила пасажирів про можливі зміни в русі та пообіцяла повертати повну вартість квитків тим, хто через затримки відмовиться від поїздки.