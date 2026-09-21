РФ атакувала Запоріжжя: чотири будівлі пошкоджено, постраждала одна людина (фото, відео)

Росіяни атакували багатоповерховий житловий будинок та торговельний центр у Запоріжжі. Внаслідок ворожого удару постраждали багатоповерховий житловий будинок та торговельний центр.

Загалом під атакою опинилися дві багатоповерхівки, торговельний центр та освітній заклад, на місцях виникла пожежа. Про це повідомляє співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

За його словами, внаслідок атаки постраждала одна людина. Крім того, повідомляється, що під атакою опинився один із вищих навчальних закладів міста.

"Удари по закладах освіти, де навчається наша молодь, є черговим доказом відвертого цинізму ворога", — зазначив Федоров.

Раніше Фокус повідомляв про те, як росіяни атакували ракетами Київ і Запоріжжя. Росіяни запустили по Україні балістичні ракети з кількох напрямків, а також гіперзвукові ракети типу "Циркон".

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Згодом стало відомо, що дрон РФ знищив ТЦ "Амстор" у Запоріжжі. Торговельний центр у Хортицькому районі міста згорів, на його місці залишилися руїни.