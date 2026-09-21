РФ атаковала Запорожье: повреждены четыре здания, один человек пострадал (фото, видео)

Россияне обстреляли многоэтажный жилой дом и торговый центр в Запорожье. В результате вражеского удара пострадали многоэтажный жилой дом и торговый центр.

В общей сложности под обстрелом оказались два многоэтажных здания, торговый центр и учебное заведение; на местах возник пожар. Об этом сообщает сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

По его словам, в результате атаки пострадал один человек. Кроме того, сообщается, что под атакой оказалось одно из высших учебных заведений города.

"Удары по учебным заведениям, где обучается наша молодежь, являются очередным доказательством откровенного цинизма врага", — отметил Федоров.

Ранее Фокус сообщал о том, как россияне обстреляли ракетами Киев и Запорожье. Россияне запустили по Украине баллистические ракеты с нескольких направлений, а также гиперзвуковые ракеты типа "Циркон".

Видео дня

Впоследствии стало известно, что дрон РФ уничтожил ТЦ "Амстор" в Запорожье. Торговый центр в Хортицком районе города сгорел, на его месте остались руины.