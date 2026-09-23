Россия готовит новую массированную атаку: в Воздушных силах назвали главную угрозу для Украины

Балистические ракеты остаются самой серьезной угрозой во время массированных атак со стороны России, ведь они долетают до целей за считанные минуты. Для противодействия им Украине нужны дополнительные ракеты для систем Patriot, заявил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

Балистика остается главной угрозой в ходе новых массированных ударов России по Украине. Чтобы перехватывать ракеты, стране требуются дополнительные боеприпасы для комплексов Patriot. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, именно баллистические ракеты являются самым уязвимым направлением для украинской ПВО, поскольку способны достигать целей за считанные минуты, в частности ночью.

"Как правило, нашим слабым местом сегодня являются, конечно же, баллистические удары. Понятно, что Киев — столица — страдает больше всего. Ну, другие регионы тоже. Посмотрите: Одессу, Днепр, Харьков тоже постоянно атакуют, прифронтовые регионы", – отметил Игнат.

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Враг может применять ракеты "Цирконы", ракеты комплексов С-400, а также KN-23 и "Искандер-М". Все они летят по баллистической траектории, поэтому перехватить их на территории Украины способны только системы Patriot.

Игнат подчеркнул, что Украине следует не только получать боеприпасы для американских комплексов, но и налаживать собственное производство, хотя этот процесс не будет быстрым. Системы "Патриот" уже используются в украинских подразделениях и должны оставаться одним из основных средств дальнего действия.

Для полноценной работы таких систем необходим запас ракет, и не только во время войны. В мирное время они нужны для установки на пусковые установки, испытаний и учений.

Напомним, в ходе очередных атак на Киев пострадала железнодорожная инфраструктура, а один из сотрудников получил ранение. В "Укрзализныце" призывают пассажиров при любом уровне тревоги укрываться и предупреждают о возможных задержках поездов.

Кроме того, в связи с массированной атакой со стороны РФ Польша подняла в воздух военную авиацию и привела системы ПВО в состояние готовности, а аэропорты Люблина и Жешува временно приостановили полеты.

Кроме того, 23 сентября украинская разведка получила информацию о том, что Россия готовит новую массированную атаку на территорию Украины, которая может произойти уже в ближайшее время.