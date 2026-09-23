Разведка предупредила, что РФ готовит новую массированную атаку на Украину: какой арсенал и возможные цели у врага

Украинская разведка получила информацию о том, что Россия готовится к новой массированной атаке на территорию Украины. Обстрел может начаться уже в ближайшее время.

Об этом в ночь на 23 сентября заявил президент Украины Владимир Зеленский на своём Telegram-канале по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом.

"В настоящее время имеется информация от разведки о том, что Россия готовит новую массированную атаку против Украины", — сообщил президент, подчеркнув важность сохранения антироссийских санкций и дополнительных средств противовоздушной обороны для Украины.

Предупреждение о возможной массированной атаке в ближайшее время также обнародовал ряд мониторинговых каналов. Паблик monitor сообщил, что активность российских баллистических установок наблюдается в Брянской, Ростовской и Курской областях с запасом боекомплектов. Это может указывать на то, что противник готовит запуск ракет "Искандер", С-400, "Циркон" или "Оникс" по городам Украины.

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Другой мониторинговый канал предупредил, что в ближайшее время россияне могут нанести удар по Киеву и Киевской области с помощью баллистических ракет, а также по другим областям. Целями вражеского обстрела могут стать АЗС, аэродромы, подстанции, объекты транспортной инфраструктуры, логистические объекты, гипермаркеты и т. д.

В то же время в Воздушных силах эту информацию пока не прокомментировали.

Напомним, на днях издание Bloomberg сообщило, что Россия накапливает баллистические ракеты для зимних ударов по Украине.

Кроме того, издание Politico сообщало, что РФ расширяет завод в Татарстане и может увеличить производство ударных дронов на 78%.