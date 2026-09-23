Розвідка попередила, що РФ готує нову масовану атаку на Україну: який арсенал та можливі цілі ворога

Українська розвідка отримала дані про те, що Росія готується до нової масованої атаки по території України. Обстріл може відбутися вже найближчим часом.

Про це у ніч на 23 вересня заявив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі за підсумками зустрічі із прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

"Зараз є інформація від розвідки про те, що Росія готує нову масовану атаку проти України", — повідомив президент, наголосивши на важливості збереження антиросійських санкцій та додаткових засобів протиповітряної оборони для України.

Попередження про можливу масовану атаку найближчим часом також оприлюднила низка моніторингових каналів. Паблік monitor повідомив, що активність російських балістичних установок спостерігається у Брянській, Ростовській та Курській областях із запасом боєкомплектів. Це може вказувати на те, що ворог готує запуск ракет "Іскандер", С-400, "Циркон" або "Онікс" по містах України.

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Інший моніторинговий канал попередив, що росіяни найближчим часом можуть атакувати Київ, Київську область балістичними ракетами, а також і інші області. Цілями ворожого обстрілу можуть бути АЗС, аеродроми, підстанції, об'єкти транспортної інфраструктури, логістичні об'єкти, гіпермаркети тощо.

Водночас у Повітряних силах цю інформацію поки не коментували.

Нагадаємо, днями видання Bloomberg повідомило, що Росія накопичує балістичні ракети для зимових ударів по Україні.

Також видання Politico писало, що РФ розширює завод у Татарстані і може збільшити виробництво ударних дронів на 78%.