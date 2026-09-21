Завод у Татарстані розширюють: РФ може збільшити виробництво ударних дронів на 78%, — ЗМІ

Росія розширює завод "Алабуга-Волокно" в Татарстані, щоб збільшити виробництво вуглецевого волокна для ударних безпілотників. Нові потужності можуть дозволити виготовляти до 28 тисяч додаткових дронів на рік.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на внутрішні документи російської держкорпорації “Росатом”, які зібрав Український центр безпеки та співпраці.

Згідно з документами, після розширення завод зможе виробляти додатково до 500 тонн вуглецевого волокна авіаційного класу на рік. Один з експертів оцінив, що це може забезпечити виробництво ще 28 тисяч ударних дронів щороку — приблизно на 78% більше.

Російський уряд у травні схвалив будівництво нової лінії на “Алабуга-Волокно”. Вона має виробляти до 500 тонн вуглецевого волокна на рік. Супутникові знімки за травень-липень показали, що поруч із чинним заводом уже розчищають територію для розширення.

Видео дня

Експерт з озброєнь Девід Олбрайт заявив, що нове виробництво може забезпечити матеріалом для 28 тисяч корпусів Shahed-136. За його словами, вуглецеве волокно необхідне для зміцнення крил та внутрішніх конструкцій дрона.

Росія також планує побудувати на території комплексу новий завод для виробництва поліакрилонітрильного прекурсора, який використовують під час виготовлення високоякісного вуглецевого волокна. У документах “Росатому” зазначено, що одним із завдань розширення є зменшення залежності від імпорту.

Зараз Україна оцінює виробничі можливості Росії більш ніж у 36 тисяч ударних дронів типу “Герань” на рік. “Росатом” та його підрозділ UMATEX, до якого належить завод, перебувають під санкціями Великої Британії, США та низки інших західних країн.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до виробництва ударних дронів «Шахед» в особливій економічній зоні “Алабуга” залучають неповнолітніх. Як повідомляла CNN, російські підлітки та студенти коледжів працюють не лише над складанням безпілотників, а й беруть участь у створенні інфраструктури підприємства.

Також російські державні медіа раніше оприлюднили пропагандистський сюжет із заводу в “Алабузі”. У ньому показали процес складання ударних безпілотників типу “Шахед” та розповіли про масштаби їхнього виробництва.