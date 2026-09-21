Завод в Татарстане расширяют: РФ может увеличить производство ударных дронов на 78%, — СМИ

Россия расширяет завод "Алабуга-Волокно" в Татарстане, чтобы увеличить производство углеродного волокна для ударных беспилотников. Новые мощности позволят производить до 28 тысяч дополнительных дронов в год.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на внутренние документы российской госкорпорации "Росатом", собранные Украинским центром безопасности и сотрудничества.

Согласно документам, после расширения завод сможет производить дополнительно до 500 тонн углеродного волокна авиационного класса в год. Один из экспертов подсчитал, что это может обеспечить производство ещё 28 тысяч ударных дронов ежегодно — примерно на 78% больше.

В мае российское правительство одобрило строительство новой линии "Алабуга-Волокно". Её мощность должна составить до 500 тонн углеродного волокна в год. Спутниковые снимки за май–июль показали, что рядом с действующим заводом уже расчищают территорию для расширения.

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Эксперт по вооружениям Дэвид Олбрайт заявил, что новое производство может обеспечить материалом для 28 тысяч корпусов Shahed-136. По его словам, углеродное волокно необходимо для укрепления крыльев и внутренних конструкций дрона.

Россия также планирует построить на территории комплекса новый завод по производству полиакрилонитрильного прекурсора, который используется при изготовлении высококачественного углеродного волокна. В документах "Росатома" указано, что одной из задач расширения является снижение зависимости от импорта.

В настоящее время Украина оценивает производственные возможности России в более чем 36 тысяч ударных дронов типа "Герань" в год. "Росатом" и его подразделение UMATEX, к которому относится завод, находятся под санкциями Великобритании, США и ряда других западных стран.

Напомним, ранее стало известно, что к производству ударных дронов "Шахед" в особой экономической зоне "Алабуга" привлекают несовершеннолетних. Как сообщала CNN, российские подростки и студенты колледжей занимаются не только сборкой беспилотников, но и участвуют в создании инфраструктуры предприятия.

Кроме того, российские государственные СМИ ранее обнародовали пропагандистский репортаж с завода в "Алабуге". В нём показали процесс сборки ударных беспилотников типа "Шахед" и рассказали о масштабах их производства.