Росія готує нову масовану атаку: у Повітряних силах назвали головну загрозу для України

Балістичні ракети залишаються найбільшою загрозою під час масованих атак Росії, адже долітають до цілей за лічені хвилини. Для протидії їм Україні потрібні додаткові ракети до систем Patriot, заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Балістика лишається головною загрозою під час нових масованих ударів Росії по Україні. Щоб її перехоплювати, країні потрібні додаткові боєприпаси до комплексів Patriot. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, саме балістичні ракети є найвразливішим напрямом для української ППО, бо здатні досягати цілей за лічені хвилини, зокрема вночі.

"Зазвичай слабке місце для нас сьогодні – це, звичайно, удари балістики. Розуміло, що Київ багато страждає саме столиця. Ну, інші регіони теж. Подивіться: Одесу, Дніпро, Харків атакують теж постійно, прифронтові регіони", – зазначив Ігнат.

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Ворог може застосовувати "Циркони", ракети комплексів С-400, а також KN-23 та "Іскандер-М". Усі вони летять балістичною траєкторією, тож перехопити їх в Україні здатні лише системи Patriot.

Ігнат наголосив, що Україні варто не тільки отримувати боєприпаси для американських комплексів, а й налагоджувати власне виробництво, хоча швидким цей процес не буде. Patriot уже працюють в українських підрозділах і мають залишатися одним з основних засобів великої дальності.

Для повноцінної роботи таких систем потрібен запас ракет, і не лише під час війни. У мирний час вони необхідні для встановлення на пускові установки, випробувань та навчань.

Нагадаємо, під час чергових атак на Київ постраждала залізнична інфраструктура, а один із працівників дістав поранення. В "Укрзалізниці" закликають пасажирів за будь-якого рівня тривоги йти в укриття й попереджають про можливі затримки поїздів.

Також через масовану атаку РФ Польща підняла в повітря військову авіацію та привела системи ППО в готовність, а аеропорти Любліна й Жешува тимчасово зупинили рейси.

Крім того, 23 вересня українська розвідка отримала дані, що Росія готує нову масовану атаку по території України, яка може статися вже найближчим часом.