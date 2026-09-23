Польща підняла авіацію і закрила два аеропорти через атаку РФ на Україну

Через масовану атаку Росії по Україні Польща підняла в повітря військову авіацію та привела в готовність системи ППО. Аеропорти Любліна й Жешува призупинили приймання та відправлення пасажирських рейсів.

Польща закрила два аеропорти й підняла військову авіацію через російські удари по Україні. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

У відомстві пояснили, що авіація почала діяти в польському повітряному просторі саме у зв'язку з атаками РФ із застосуванням засобів повітряного нападу. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли стану готовності.

"Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення повітряного простору та його охорону, особливо в районах, прилеглих до загрожених територій", – йдеться в повідомленні.

Оперативне командування стежить за ситуацією, а підпорядковані сили та засоби залишаються в готовності до негайного реагування.

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На вимогу військових аеропорти в Любліні та Жешуві тимчасово не приймають і не відправляють пасажирські літаки.

Станом на 9:30 ранку, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки повернулися до звичайної операційної діяльності. Порушень повітряного простору Польщі не зафіксували.

У відомстві також пояснили походження гучного звуку, який зранку чули мешканці центральної частини країни:

"Інформуємо, що гуркіт, чутний сьогодні вранці в центральній частині Польщі, був пов'язаний із подоланням звукового бар'єру військовими бойовими літаками. Дії авіації проводилися контрольовано, відповідно до чинних правил і процедур безпеки".

Згідно з джерелом, польське військо продовжує стежити за ситуацією в Україні й залишається в постійній готовності забезпечувати безпеку власного неба.

Це вже не перший подібний випадок. 13 вересня Польща закривала аеропорт через російські безпілотники, а повітряну тривогу тоді оголосили одразу у двох країнах НАТО. А в ніч на 10 вересня польські та союзні літаки патрулювали небо через чергову атаку армії РФ і заліт ворожих "шахедів" на польську територію.

Нагадаємо, європейські спецслужби по-різному оцінюють імовірність нападу Росії на НАТО: у Чехії не виключають такого сценарію вже найближчими місяцями, а Латвія та Естонія закликають не перебільшувати загрозу. Швеція натомість попереджає про посилення російського саботажу в Європі.

Також прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що вже найближчими місяцями Росія може завдати гібридних ударів дронами й ракетами по державах, які підтримують Україну, зокрема по Польщі.