Польша подняла авиацию и закрыла два аэропорта из-за атаки РФ на Украину

В связи с массированной атакой России на Украину Польша подняла в воздух военную авиацию и привела в боевую готовность системы ПВО. Аэропорты Люблина и Жешува приостановили прием и отправку пассажирских рейсов.

Польша закрыла два аэропорта и подняла военную авиацию в связи с российскими ударами по Украине. Об этом сообщило Оперативное командование Вооружённых сил Польши.

В ведомстве пояснили, что авиация начала действовать в польском воздушном пространстве именно в связи с атаками РФ с применением средств воздушного нападения. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перешли в состояние готовности.

"Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его охрану, особенно в районах, прилегающих к зонам риска", — говорится в сообщении.

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Оперативное командование следит за ситуацией, а подчинённые силы и средства остаются в готовности к немедленному реагированию.

По требованию военных аэропорты в Люблине и Жешуве временно не принимают и не отправляют пассажирские самолеты.

По состоянию на 9:30 утра наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки возобновили свою обычную оперативную деятельность. Нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было.

В ведомстве также объяснили, откуда взялся громкий звук, который утром слышали жители центральной части страны:

"Сообщаем, что гул, слышный сегодня утром в центральной части Польши, был связан с преодолением звукового барьера военными боевыми самолетами. Полеты осуществлялись в контролируемом режиме в соответствии с действующими правилами и процедурами безопасности".

По данным источника, польские вооружённые силы продолжают следить за ситуацией в Украине, и находятся в постоянной готовности обеспечивать безопасность своего воздушного пространства.

Это уже не первый подобный случай. 13 сентября Польша закрыла аэропорт из-за российских беспилотников, а воздушная тревога тогда была объявлена сразу в двух странах НАТО. А в ночь на 10 сентября польские и союзные самолеты патрулировали небо из-за очередной атаки армии РФ и вторжения вражеских "шахидов" на польскую территорию.

Напомним, что европейские спецслужбы по-разному оценивают вероятность нападения России на НАТО: в Чехии не исключают такого сценария уже в ближайшие месяцы, а Латвия и Эстония призывают не преувеличивать угрозу. Швеция, в свою очередь, предупреждает об усилении российского саботажа в Европе.

Кроме того, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что уже в ближайшие месяцы Россия может нанести гибридные удары с помощью дронов и ракет по странам, поддерживающим Украину, в частности по Польше.