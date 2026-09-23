Чи нападе РФ на ЄС і чому досі не завдала масованого удару по Україні: що стоїть за головними заявами останніх днів

Напад РФ на Європу, дивні дзвінки Путіна Трампу та масований удар по Україні, якого очікують уже кілька днів. Фокус розібрав із Олегом Ждановим найгучніші заяви останніх днів — від нових осередків вторгнення до можливої провокації проти НАТО "під чужим прапором".

Росії може бути складно просто зупинити війну проти України, адже Кремль уже створив величезну військову машину, яку доведеться повертати з фронту та переводити на мирні рейки. Військовий експерт Олег Жданов припускає, що замість прямої атаки на НАТО Москва продовжуватиме бойові дії в Україні, може створити нові осередки вторгнення на північному сході, а Альянс спробує перевірити провокацією "під чужим прапором". Окремо експерт попереджає про ризик нового масованого удару РФ після дипломатичної активності у Нью-Йорку.

Путіну потрібна перемога: чому Зеленський заговорив про загрозу для Європи

22 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом на полях 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Сторони говорили про можливі кроки з деескалації та посилення української ППО перед зимою.

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Після переговорів Зеленський заявив, що вважає дуже високим ризик російської атаки на сусідні європейські країни — не лише дронами чи ракетами, а й у форматі наземної операції. Президент пов'язав це з тим, що Путіну потрібен результат війни, який можна показати російському суспільству.

"Я вважаю, що він боїться, що його солдати повернуться додому. Тому, якщо він боїться, йому потрібна перемога", — заявив Зеленський.

За його словами, захоплення всієї Донецької області Кремль міг би представити як таку перемогу, однак зараз РФ не здатна цього досягти. Тому Путін може намагатися розколоти Європу або поглибити суперечності між нею та США.

Військовий експерт Олег Жданов не вважає пряме вторгнення Росії на територію НАТО найбільш імовірним сценарієм. Якщо Путіну потрібна війна для утримання ситуації всередині РФ під контролем, Кремль, за його оцінкою, насамперед продовжуватиме бойові дії проти України.

"Я думаю, що він не буде вторгатися в НАТО. Якщо йому потрібна війна для подальшого утримання влади в країні і взагалі країни під контролем, то він буде максимально продовжувати бойові дії на південному сході нашої країни", — говорить Фокусу Жданов.

Проблемою для Москви є і сама створена для війни армія — величезну кількість військових у разі завершення бойових дій доведеться повертати до звичайної служби або мирного життя, а їхні доходи суттєво зміняться.

"Там майже мільйонна армія у нього. І що з цим мільйоном робити, якщо вони наступного місяця отримають зарплатню в рамках штатної посади, а не за бойові, як вони сьогодні отримують? Що ви будете робити, коли закінчиться "СВО"? Тому витягнути з бою він цю махіну не може", — пояснює експерт.

Нові осередки вторгнення на північному сході

Жданов припускає, що паралельно з бойовими діями на сході Росія може посилити тиск у прикордонних областях України.

"Можливо, він може посилити атакуючі дії на північному сході. Тобто в прикордонних областях можуть бути нові осередки вторгнення. Ну от як він ставив завдання — буферна зона", — говорить експерт.

Таким чином Москва може підтримувати воєнну напругу та змушувати Україну розподіляти резерви між різними напрямками, не переходячи при цьому до прямої війни з НАТО.

Чи може Росія піти на НАТО

Зовсім інша ситуація, наголошує Жданов, виникне, якщо регулярна російська армія відкрито перетне кордон держави НАТО.

"Пряме вторгнення на територію військами — це вже буде війна. І тут уже ніяк не приховаєш, доведеться вступати", — каже він.

На східному фланзі НАТО перебувають не лише національні армії. Зокрема, Німеччина розгортає в Литві на постійній основі 45-ту бронетанкову бригаду Бундесверу, яка має досягти повної бойової готовності до кінця 2027 року.

"Що ці війська будуть робити? Вони будуть тікати? Вони будуть просто сидіти за парканом чи будуть відкривати вогонь по російських військах?" — ставить питання Жданов.

Саме тому прямий наступ на країни Балтії експерт вважає менш імовірним, ніж спробу перевірити НАТО іншим способом.

"Максимум батальйон": як Путін може перевірити НАТО

Таким сценарієм Жданов називає операцію "під чужим прапором", причетність до якої Москва могла б заперечувати.

"Єдине, що може Путін, і, до речі, чого побоюються натовці, — він може перевірити їх, вкинути яблуко розбрату. Зробити операцію під чужим прапором. А для цього потрібен максимум батальйон", — говорить Жданов.

За його сценарієм, невеликий підрозділ у чужій формі може зайти на територію однієї з балтійських країн, провести рейдові та диверсійні дії й відійти.

"У чужій формі, під чужим прапором, допустимо, входить в одну з прибалтійських країн, проводить рейдові дії з нанесенням ураження, з проведенням масованих диверсійних дій і йде", — описує експерт.

Метою, на його думку, було б не захоплення території, а створення суперечок усередині НАТО щодо того, хто здійснив напад і як саме на нього відповідати.

Стаття 4 Північноатлантичного договору передбачає консультації союзників у разі загрози безпеці одного з них. Стаття 5 стосується вже збройного нападу та колективної оборони. При цьому консультації за статтею 4 не є обов'язковою передумовою для застосування статті 5.

Заяви Зеленського — сигнал Трампу

Жданов вважає, що слова Зеленського про можливий напад РФ на НАТО мають і дипломатичний підтекст.

"Його заяви стосовно того, що Путін нападе на НАТО, — це зовнішні заяви, це для Трампа. Він намагається показати Путіна якомога в більш агресивному контексті, щоб нарешті переконати Трампа, що Путін не друг, Путін ворог", — вважає експерт.

Жданов скептично оцінює і контакти Києва з Вашингтоном. За його словами, Росія намагається впливати на позицію Трампа через прямі контакти ще до його переговорів із Зеленським.

"Як тільки у Трампа була запланована зустріч із Зеленським, напередодні цієї зустрічі — дзвінок Путіна. Це як така чарівна пігулка. Путін подзвонив, щоб той правильно розумів слова Зеленського і правильно відповідав на його запити та прохання", — говорить Жданов.

Коли Росія може завдати нового масованого удару

Останню частину прогнозу Жданов пов'язує вже з безпосередньою загрозою для України.

За його словами, розвідка партнерів вже кілька днів фіксує готовність Росії до масштабної комбінованої атаки.

"Росія готова до нанесення комбінованого масованого удару по території нашої країни. І ракети вже врахували, і літаки вже ми знаємо, що вони зарядили і відігнали спорядження на свої аеродроми. Але удару не відбулося", — говорить Жданов.

Експерт припускає, що Москва може відкладати атаку через дипломатичну активність у Нью-Йорку. Масований удар у момент, коли Зеленський перебуває на Генасамблеї ООН і говорить із партнерами про мир, дав би Україні додатковий аргумент проти Кремля.

"Якби він сьогодні вночі вгатив по Києву, то Зеленський одразу б із фотографіями і матеріалами був би на переговорах: дивіться, поки ми тут говоримо про мир, Путін не хоче миру, хоче війни", — зазначає Жданов.

Тому експерт прогнозує, що Росія може завдати нового масованого удару вже після завершення нинішньої дипломатичної активності.

"Найближчі одну-дві доби після закінчення буде масований удар", — вважає Жданов.

Нагадаємо, напередодні речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що однією з головних загроз для України залишаються балістичні ракети, проти яких країні критично потрібні додаткові сучасні системи ППО, здатні їх перехоплювати.

Також Фокус розбирався, чи здатні російські війська вже цієї зими дістатися Запоріжжя. Опитані виданням експерти не побачили передумов для прориву безпосередньо до міста: росіяни справді використовують тактику інфільтрації невеликими групами на Оріхівському напрямку, однак поки такі дії мають локальний характер, тоді як головною загрозою для Запоріжжя залишаються постійні обстріли.