У бюджеті немає грошей. Але хіба підвищення податків — єдиний варіант?

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Нам пропонують дискусію про те, чи потрібно підвищувати податки. А я пропоную дискусію про те, чому ми взагалі вимушені про це говорити.

Окей, у бюджеті дійсно закінчуються гроші. Це факт. Але чому?

Може, з тих причин, які назвала нещодавно Пенні Пріцкер, спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України: нереформована митниця і "сірі" ринки тютюну, алкоголю й електроніки. "У вас є доходи, яких ви не отримуєте та які мали б отримати сьогодні. Зосередьмося спочатку на цьому", – сказала Пріцкер дослівно. І мала рацію.

Але ж і це не все. Далеко не все. Є податкова імені Гетманцева, яка "доїть" бізнес і "кришує" переведення в готівку. Перше не дає бізнесу розвиватися, реінвестувати, створювати нові робочі місця і, як наслідок, платити нові податки в бюджет і додану вартість. Друге дає можливість процвітати корупції, тому що жоден куплений тендер неможливий без участі податкової і "обнальщиків", які чудово знайомі та працюють у тандемі.

Окрім податкової, є ще абсолютно непотрібні та збиткові держпідприємства, які давно треба приватизувати, бо на них десятиліттями паразитують мутні типи, які прийшли туди на зорі незалежності й корумпують навколо себе все, аби залишитися. Приватизація максимальної кількості держпідприємств, навіть прибуткових, викине на узбіччя історії не тільки цих типів, а й непотрібні збитки, яких зазнає держава.

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Є ще нахрін нікому не потрібні, але багатомільярдні програми у держбюджеті, яких можна позбутися; чиновники, яких можна звільнити; судді, яких можна вигнати і набрати нормальних, щоб легше було заводити інвестиції…

Ситуація дійсно критична, тож у найближчі пару місяців нам треба терміново щось робити, бо 500 млрд грн, як правило, з неба не падають, принаймні на мене (на відміну, до речі, від 120-мм мінометних мін).

Але нам пропонують тільки дискусію про те, чи потрібно підвищувати податки. А я кажу, що розмова про це невіддільна від питання "а якого, власне, х…?".

Мене от вчили у свій час, що результату може й не бути, але зробити треба максимум із можливого для цього результату. А ви що, все зробили, щоб знайти гроші у бюджет? Все спробували? Всі опції вичерпано? Усю домашню роботу зроблено? Чи як?..

Спойлер: податки все одно піднімуть, бо іншого виходу немає. Але немає його не тому, що зіроньки так зійшлися. А з вищезгаданих причин.

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