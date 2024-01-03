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Мнения Ужесточение мобилизации в Украине

Отчуждение от войны. Как бронь от мобилизации для людей с большой зарплатой убьет у других желание сражаться

Ветеран войны, публицист Юрий Гудименко — категорически против идеи о бронировании для граждан, которые зарабатывают относительно большие деньги. Пользы от нее он не видит совсем, а большой вред заключается как минимум в трех последствиях…

Юрий Гудыменко
Юрий Гудыменко
Ветеран войны, публицист
eye 358
ВСУ, украинская армия
Фото: zuma press | Война — дело для всех, а не только для бедных
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Я категорически против идеи о бронировании для граждан, которые зарабатывают относительно большие деньги. Эту идею, если верить Forbes, сейчас активно проговаривают в "высоких кабинетах".

Почему я против?

Первый аргумент — исторический. Это не новая идея. Несколько стран в истории пробовали ее имплементировать и заканчивалось это, как правило, одинаково: обычные граждане понимали, что теперь война только для бедных, и отчуждались от нее, переставали воспринимать войну, как свою. Как следствие — проблемы с мобилизацией, рост протестных настроений, бунты.

Кому интересны примеры, гуглите Draft Week — так назвали бунты в Нью-Йорке во время Гражданской войны в США. Одной из причин бунтов было недовольство "коммутационными платежами" — возможностью состоятельных людей за $300 (большие деньги в то время) не идти в армию, а отправить вместо себя другого человека. Ну или просто посмотрите "Банды Нью-Йорка", там как раз этими бунтами фильм заканчивается.

Второй аргумент — психологический. Война для всех. Мы должны быть единым социумом, с едиными вызовами и совместной работой над их преодолением, как это было в конце февраля 2022 года, когда мы все помогали друг другу, когда в очередях в военкомат стояли друг за другом работники заводов и этих заводов владельцы, айтишники и механики, студенты и люди пенсионного возраста.

Абсолютное равенство невозможно, это факт, но это идеал, к которому стоит приближаться, а не отдаляться. Война пришла не к богатым или бедным, война пришла ко всем украинцам, и разделять нашу нацию — это шаг не к победе, а к поражению в войне.

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Третий аргумент — логический (или софистический, называйте как хотите). Каждое решение должно решать какую-то задачу. Если задачей является наполнение бюджета и рост экономики за счет того, что более состоятельные не пойдут на фронт, то это неэффективное решение задачи.

Гораздо эффективнее провести судебную реформу, упростить налоговую систему, способствовать прозрачности и легкости ведения бизнеса, привлекать иностранные инвестиции и наконец, сделать так, чтобы специалисты в чем-то, например в логистике, могли в армии заниматься тем, что они умеют лучше всего. Это даст плюс — экономический рост — без минуса социального напряжения. Хотя, конечно, принять любой идиотский закон гораздо легче, чем провести любую системную реформу. А последствия — они же не сегодня, а завтра. А когда там то завтра наступит, верно?

И последний — не аргумент, а призыв.

Отбросьте эту идею. Выбросьте её нахрен из головы. Я не для того воевал, чтобы потерять свою страну в бунтах и раздоре между своими.

Воевать должны все, независимо от размера кошелька. Закон должны соблюдать все, независимо от размера кошелька. Страдать и разделять боль, побеждать и проигрывать в войне должны все, вместе и рядом.

И если я не могу за деньги выкупить своих мертвых, то деньги ничего не стоят. Стоит только жизнь и то, за что ее отдают.

Точка.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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