В Крыму ФСБ допросила на полиграфе херсонскую активистку Ирину Горобцову, – "Крым SOS"

Российские военные незаконно задержали Горобцову в доме ее родителей еще в мае. Силовики страны-агрессора обвиняют херсонку в том, что она якобы корректировала удары ВСУ по аэропорту в оккупированной на тот момент Чернобаевке.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ в оккупированном Крыму допросили похищенную херсонскую активистку Ирину Горобцову с использованием полиграфа. Об этом сообщила правозащитная организация "Крым SOS" со ссылкой на аналитика Евгения Ярошенко.

Российские военные незаконно задержали Горобцову в доме ее родителей в Херсоне еще 13 мая этого года. Силовики страны-агрессора обвиняли херсонку в том, что она якобы корректировала удары украинских военных по аэропорту в оккупированной на тот момент Чернобаевке. Также есть информация, что по отношению к женщине применяли пытки.

После задержания активистку вывезли в оккупированный Крым, где ее держали в СИЗО №1 в Симферополе. Однако 24 ноября силовики перевезли женщину из следственного изолятора в так называемое "главное управление ФСБ в Республике Крым". Там ее допросили, но не выдвигали каких-либо подозрений или обвинений.

"Крымская правозащитная группа", в свою очередь, информирует, что Горобцова работала Senior QA в одной из IT-компаний в Херсоне.

После полномасштабного российского вторжения она занималась волонтерской деятельностью в оккупированном областном центре. Активистка размещала публикации в соцсетях в поддержку ВСУ и собирала средства для поддержки украинской армии. Также она публично осуждала захват города россиянами и призывала спасти "Азовсталь".

Как уточняется, 13 мая к ее дому подъехали два черных джипа, маркированные буквой Z и вооруженные люди насильно забрали женщину. Родители Горобцовой обращались в ФСБ РФ, пытаясь найти дочь. Спустя время они получили официальный ответ, что женщина удерживается в Симферополе.

Напомним, российские военные использовали тюрьму для несовершеннолетних в захваченном Херсоне для пыток над задержанными людьми. К трехэтажному зданию тюрьмы круглосуточно подъезжали автомобили оккупантов с тонированными стеклами, оттуда вытаскивали людей с мешками на голове.

ВСУ освободили Херсон 11 ноября. Областной центр был в оккупации у российских сил 256 дней.