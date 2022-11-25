У Криму ФСБ допитала на поліграфі херсонську активістку Ірину Горобцову, — "Крим SOS"

Російські військові незаконно затримали Горобцову у будинку її батьків ще у травні. Силовики країни-агресорки звинувачують херсонку в тому, що вона нібито коригувала удари ЗСУ по аеропорту в окупованій на той момент Чорнобаївці.

Related video

Співробітники Федеральної служби безпеки РФ в окупованому Криму допитали викрадену активістку херсонську Ірину Горобцову з використанням поліграфа. Про це повідомила правозахисна організація "Крим SOS" із посиланням на аналітика Євгена Ярошенка.

Російські військові незаконно затримали Горобцову у будинку її батьків у Херсоні ще 13 травня цього року. Силовики країни-агресора звинувачували херсонку в тому, що вона нібито коригувала удари українських військових аеропортом в окупованій на той момент Чорнобаївці. Також є інформація, що стосовно жінки застосовували тортури.

Після затримання активістку вивезли до окупованого Криму, де її тримали у СІЗО №1 у Сімферополі. Проте 24 листопада силовики перевезли жінку зі слідчого ізолятора до так званого "головного управління ФСБ у Республіці Крим". Там її допитали, але не висували якихось підозр чи звинувачень.

"Кримська правозахисна група", зі свого боку, інформує, що Горобцова працювала Senior QA в одній з IT-компаній у Херсоні.

Після повномасштабного російського вторгнення вона займалася волонтерською діяльністю в окупованому обласному центрі. Активістка розміщувала публікації у соцмережах на підтримку ЗСУ та збирала кошти для підтримки української армії. Також вона публічно засуджувала захоплення міста росіянами та закликала врятувати "Азовсталь".

Як уточнюється, 13 травня до її будинку під'їхали два чорні джипи, марковані літерою Z та озброєні люди насильно забрали жінку. Батьки Горобцової зверталися до ФСБ РФ, намагаючись знайти дочку. Через деякий час вони отримали офіційну відповідь, що жінка утримується в Сімферополі.

Нагадаємо, російські військові використали в'язницю для неповнолітніх у захопленому Херсоні для тортур над затриманими людьми. До триповерхової будівлі в'язниці цілодобово під'їжджали автомобілі окупантів з тонованим склом, звідти витягували людей з мішками на голові.

ЗСУ звільнили Херсон 11 листопада. Обласний центр був окупований у російських сил 256 днів.