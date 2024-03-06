Потери Украины в войне: в Le Monde оценили, насколько реальна озвученная Зеленским цифра

По словам журналиста Эммануэля Гриншпана, его источник в разведке сообщил о примерно 60 000 погибших украинских военных, 30 тысяч из которых — пропавшие без вести.

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Число погибших военнослужащих Сил обороны Украины, озвученное президентом Владимиром Зеленским, отвечает действительности, однако речь идет только о подтвержденных данных. Об этом сказал представитель службы газеты Le Monde Эммануэль Гриншпан.

"Согласно моим источникам, цифра в 31 000 смертей, указанная президентом Владимиром Зеленским, точна, но она отражает только официально задокументированные случаи смерти", — объяснил журналист.

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Гриншпан отметил, что его источник, связанный с разведкой, говорит о примерно 60 000 погибших украинских военных.

"Дополнительные 30 тысяч — это пропавшие без вести (по его словам, 90% погибших, 10% — заключенные в России), а также тысячи неопознанных мертвецов, лежащих в моргах из-за отсутствия тестов ДНК", — объяснил он.

По словам журналиста, сбором данных об украинских потерях также занималась группа, вероятно, связанная с разведкой Российской Федерации. Он отметил, что эти люди полагались как на надежные, так и на ненадежные источники, поэтому озвученная ими цифра "не имеет значения".

Напомним, 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в рамках Форума "Украина. Рік 2024" заявил, что за время полномасштабной войны погибли 31 тысяча украинских военных.

Позже, 26 февраля, боец ВСУ и волонтер Мирослав Гай уточнил, что цифра потерь, обнародованная Владимиром Зеленским, не учитывает бойцов, которые погибли на поле боя, но чьи тела не эвакуировали. Кроме того, есть люди, которые погибли в глубине оккупированных территорий, или в местности, куда сейчас нет возможности добраться.