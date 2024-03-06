Втрати України у війні: у Le Monde оцінили, наскільки реальна озвучена Зеленським цифра

За словами журналіста Еммануеля Гріншпана, його джерело в розвідці повідомило про приблизно 60 000 загиблих українських військових, 30 тисяч з яких — зниклі безвісти.

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Кількість загиблих військовослужбовців Сил оборони України, озвучена президентом Володимиром Зеленським, відповідає дійсності, проте йдеться тільки про підтверджені дані. Про це сказав представник служби газети Le Monde Еммануель Гріншпан.

"Згідно з моїми джерелами, цифра в 31 000 смертей, зазначена президентом Володимиром Зеленським, точна, але вона відображає тільки офіційно задокументовані випадки смерті", — пояснив журналіст.

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Гріншпан зазначив, що його джерело, пов'язане з розвідкою, говорить про приблизно 60 000 загиблих українських військових.

"Додаткові 30 тисяч — це зниклі безвісти (за його словами, 90% загиблих, 10% — ув'язнені в Росії), а також тисячі нерозпізнаних мерців, що лежать у моргах через відсутність тестів ДНК", — пояснив він.

За словами журналіста, збором даних про українські втрати також займалася група, ймовірно, пов'язана з розвідкою Російської Федерації. Він зазначив, що ці люди покладалися як на надійні, так і на ненадійні джерела, тому озвучена ними цифра "не має значення".

Нагадаємо, 25 лютого президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в рамках Форуму "Україна. Рік 2024" заявив, що за час повномасштабної війни загинули 31 тисяча українських військових.

Пізніше, 26 лютого, боєць ЗСУ і волонтер Мирослав Гай уточнив, що цифра втрат, оприлюднена Володимиром Зеленським, не враховує бійців, які загинули на полі бою, але чиї тіла не евакуювали. Крім того, є люди, які загинули в глибині окупованих територій, або в місцевості, куди зараз немає можливості дістатися.