"Еще есть пропавшие без вести": в ВСУ уточнили цифру потерь, озвученную Зеленским (видео)

По мнению бойца ВСУ Мирослава Гая, офис президента озвучил правдивую цифру украинских потерь. Но к этой цифре должны добавить украинцев, тела которых не эвакуировали с поля боя.

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Цифра потерь, обнародованная президентом Украины Владимиром Зеленским, не учитывает бойцов, которые погибли на поле боя, но чьи тела не эвакуировали. Кроме того, есть люди, которые погибли в глубине оккупированных территорий, выполняя задание, или в местности, куда сейчас нет возможности добраться. О том, что нужно учесть в подсчетах погибших, рассказал боец ВСУ и волонтер Мирослав Гай в комментарии для телеканала "Киев24".

Официально обнародованные данные о потерях не учитывают военных, пропавших без вести, пояснил Гай. Если человек был серьезно ранен даже на глазах у свидетеля, но тело не эвакуировали, то в списки погибших фамилию не внесут.

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"Согласно закону Украины, пока не будет эвакуировано тело нашего героя, он считается пропавшим без вести. Даже если были свидетели или кто-то лично видел, что был обстрел и человек погиб или получил ранение, несовместимое с жизнью, и его не эвакуировали, он будет считаться пропавшим без вести".

По словам волонтера, ему не хотелось бы присоединяться к возможным "спекуляциям" на цифрах. Зеленский озвучил количество погибших украинцев — 31 тысяча человек. По мнению военного, это число соответствует действительности, хотя и не учитывает пропавших без вести.

"Офис президента владеет информацией. Я очень сомневаюсь, что кто-то бы в имеющейся ситуации подставил бы президента".

Гай ответил на вопрос журналиста, который интересовался, стоило ли президенту озвучивать число потерь. Волонтер отметил, что общество давно требовало данную информацию.

"Поэтому было принято решение эти цифры озвучить", — прозвучало в эфире телеканала.

Потери ВСУ — детали

Отметим, 25 февраля президент Владимир Зеленский озвучил число потерь ВСУ в течение двух лет войны. Политик опроверг заявления президента РФ Владимира Путина, который заявил о гибели 150 тыс. украинских военных. На самом деле на поле боя погибла 31 тысяча украинцев и "это очень больно", подчеркнул глава государства.

Между тем издание Tne New York Times отметило, что данные Зеленского не совпадают с информацией спецслужб США. Согласно их оценкам, возможные потери Украины вдвое больше — около 70 тыс. человек. Кроме того, еще 100-120 тыс. — ранены.

В то же время официальные потери ВС РФ — почти полмиллиона человек, подчеркнул украинский президент во время пресс-конференции 25 февраля. Треть, то есть 170 тыс. — это безвозвратные потери, то есть погибшие россияне, а остальные — раненые и пропавшие без вести.