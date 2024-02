Развеять спекуляции и мифы: зачем Зеленский рассказал о потерях в рядах ВСУ

Сведения об убитых и раненых украинских военных публикуют западные СМИ, ссылаясь на "осведомленные источники", а также российские пропагандисты. Очевидно, глава государства решил закончить с вбросами по поводу "миллионных потерь". Но кроме Москвы, числом погибшими воинами манипулируют представители украинских политсил, рассказали Фокусу политологи и военные аналитики.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил данные о потерях в рядах ВСУ с начала полномасштабного вторжения России. Тридцать одна тысяча украинских военных погибли, заявил глава государства на пресс-конференции 25 февраля на форуме "Україна. Рік 2024".

"Не 300 тысяч, не 150 тысяч, как там врет [президент России Владимир] Путин со своим лживым кругом. Но каждая потеря — это большие потери для нас", — подчеркнул Зеленский.

Российских солдат, по его сведениям, погибло 180 тысяч, а вместе с ранеными уровень вражеских потерь доходит до полумиллиона человек. Количество раненых и без вести пропавших солдат ВСУ президент не уточнил, чтобы Россия не узнала, сколько "ушло с поля боя".

"Всего потерь погибших и раненых в России 180 тысяч смертей. Я не знаю, сколько без вести пропавших у них, но знаю, что до 500 тысяч в сумме с ранеными", — добавил президент.

В Киеве также акцентируют внимание на десятках тысяч убитых украинцев на территориях, временно оккупированных войсками РФ.

За три дня до пресс-конференции Владимир Зеленский поднимал тему потерь в интервью каналу Fox News. Президент заявил, что у ВСУ в пять раз меньше убитых военных, чем у противника, но не назвал конкретную цифру.

Запад говорит о 70 тысячах убитых: почему цифры отличаются

Западные СМИ со ссылкой на американских чиновников и разведданные приводили другие цифры потерь ВСУ. Журнал The Economist писал о гибели не менее 70 тысяч украинских военных и до 120 тысячах раненых. Такие же цифры приводила газета The New York Times, назвав данные о потерях ВСУ "необычным признанием" президента Украины, озвученное в период обороны при нехватке живой силы и боеприпасов, а также выходом из важного города Авдеевка.

"Данные Зеленского не удалось проверить независимо. Цифра сильно отличается от оценок официальных лиц США", — говорится в материале.

В апреле 2023 года произошла утечка секретных документов Пентагона, в том числе разведданных о войне в Украине. Согласно этим данным, армия России потеряла 189 500–223 000 военных, из них 35 500–43 000 убитыми и 154 000–180 000 ранеными. Потери ВСУ оценили в 15 500–17 500 убитыми и 109 000–113 500 ранеными. Журналисты Reuters отмечали, что эти цифры примерно в 10 раз превышают озвученные официальными лицами Украины и России.

Зеленский обнародовал уровень потерь за два года войны, чтобы россияне не спекулировали на потерях, полагает генерал-майор, бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун.

Министр обороны России Сергей Шойгу 9 января 2024 года сказал, что ВСУ за 2023 год потеряли более 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.

"У россиян в разы больше убитых, это факт. Почему ранее не озвучивались потери? Чтобы не поднимать панику среди населения. Связаны ли эти данные с остановкой военной помощи США? Если бы у нас было убитых больше, чем у ВС РФ, тогда было бы разумнее взывать к жалости. А когда потери меньше, прием не сработает. Наоборот, показывается успешный результат, а помощь нужна, чтобы стало еще лучше", — комментирует Ягун.

Эксперт приводит аналогию с армией обороны Израиля, которая с начала войны против террористической организации ХАМАС ежедневно отчитывается о погибших и раненых. Данные обновляют раз в день. Однако на обнародование чувствительных сведений надо получить разрешение военных и родных погибшего.

В Украине такую статистику ведут, но не оглашают столь детально и часто.

"Каждый человек закреплен за воинской частью, безымянные не стоят в строю. Были штатные единицы. Если кто-то пропал без вести или сбежал с фронта, пишется заявление в полицию. Далее фиксируют факт пропажи", — добавляет Ягун.

Кто в Украине спекулирует потерями в рядах ВСУ

Вопрос потерь в рядах Сил обороны Украины возникает довольно часто в украинских СМИ и соцсетях, вызывая бурные споры и спекуляции. Основным источником данных сведений, кроме россиян, были известные западные газеты, но они в основном пользовались "осведомленными источниками".

Украинские власти держали в секрете уровень военных потерь. На закрытость информации ранее влияла общественно-политическая ситуация: доминирование веры в быструю победу и непоколебимость помощи Запада, говорит Фокусу политолог Владимир Фесенко.

"К сожалению, сейчас мы наблюдаем возврат внутренней политики. Некоторые оппозиционеры работают в унисон с роспропагандой по нескольким тезисам. Прежде всего, это касается высказываний о нелегитимности президента после окончания сроков полномочий", — отмечает специалист.

Пятилетний президентский срок Зеленского заканчивается 20 мая 2024 года. Статья 19 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" запрещает проводить любые выборы. Верховная Рада продлила военное положение до 13 мая 2024 года.

Манипуляции ведутся и с данными о жертвах войны, поэтому Зеленский озвучил официальные данные, считает политолог.

"Украинская оппозиция утверждает, что надо говорить о высоком уровне жертв. Причем точные данные не приводят, а иногда пользуются цифрами из России. Президент использует данные госструктур. Да, они могут быть неполными, но если их опровергают, пусть дают свои источники. Если политики приводят альтернативные цифры, совпадающие с Москвой, к большому сожалению, они работают против своей страны", — подытожил Фесенко.

