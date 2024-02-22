"Мы же предупреждали": Силы обороны показали момент удара по полигону на Херсонщине (видео)

По данным аналитиков DeepState, под удар попали оккупанты из 328-го десантно-штурмового полка, 810-й отдельной бригады морской пехоты и 81-го самоходно-артиллерийского полка.

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Силы обороны юга Украины подтвердили удар по полигону в Херсонской области, на котором пребывали военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба командования в Telegram.

В публикации говорится, что, по некоторым данным, руководство группировки российских оккупационных войск "Днепр" прибыло на полигон в Херсонской области, чтобы "посмотреть, как будут "зачищать" Крынки".

"Присоединились к феерическому шоу. Мы же предупреждали: гореть вам в адском огне… Сказано — сделано!", — говорится в публикации.

Силы обороны также опубликовали видео, на котором запечатлен момент удара по скоплению оккупантов.

Внимание, видео 18+.

Удар по скоплению оккупантов на полигоне

По информации DeepState, упомянутый полигон расположен возле села Подо-Калиновка в Юбилейной сельской общине Херсонского района Херсонской области.

Как отмечают аналитики, судя по данным, опубликованным в сети, под удар попали российские военнослужащие из 328-го десантно-штурмового полка, 810-й отдельной бригады морской пехоты и 81-го самоходно-артиллерийского полка.

Напомним, 21 февраля ряд российских Telegram-каналов сообщили, что ВСУ ударили по полигону в Херсонской области. Удар по полигону подтвердили заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась, блогер Сергей Стерненко и военнослужащий Анатолий "Штирлиц" Штефан.

Ранее, 20 февраля, Евгений Карась также отметил, что российские оккупанты понесли большие потери после ракетного удара по одному из военных полигонов в Донецкой области, на котором проводилось обучение военнослужащих 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.