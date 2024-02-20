"Тремя ракетами": оккупанты могли потерять 65 человек на полигоне под Волновахой (карта)

По данным российских "военных блогеров", бойцы ВС РФ якобы выстроились ради командира, который так и не приехал. Количество раненых остается неизвестным.

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Российские оккупанты понесли большие потери после ракетного удара по одному из военных полигонов в Донецкой области. Об этом сообщили российские "военные блогеры", передает заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась в своем Telegram-канале.

В опубликованном сообщении указано, что удар был нанесен по российскому объекту во временно оккупированном населенном пункте Трудовское под Волновахой в Донецкой области. Произошло это 20 февраля примерно в 09:00.

"На данном объекте проводилось обучение военнослужащих 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (в/ч 35390, Южно-Сахалинск). Ракетный обстрел пришелся на момент, когда на полигоне проводилось построение военнослужащих. Удар был нанесен тремя ракетами РСЗО "HIMARS", — говорится в сообщении.

Российские оккупанты на Донбассе могли понести колоссальные потери Фото: Скриншот

По предварительным данным, количество погибших российских оккупантов составило 65 человек. Что касается количества раненных — информации в сети нет.

Полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" также поделился сообщениями от российских "военных блогеров". Там указано, что в момент построения военнослужащих должен был приехать какой-то командир, однако этого так и не произошло.

Позже оказалось, что предварительно речь идет про генерал-майора Олега Львовича Моисеева, который является командиром 29-ой армии. Накануне, как утверждает автор сообщения, российский журналист Владимир Соловьев снимал про него сюжет. Именно его приезд мог стать причиной больших потерь противника.

Российские оккупанты на Донбассе могли понести колоссальные потери Фото: Скриншот Российские оккупанты на Донбассе могли понести колоссальные потери Фото: Скриншот

Министерство обороны Российской Федерации на момент публикации материала никак не комментировало вероятный удар во военному полигону оккупантов.

Украинская сторона также никак не отреагировала на возможное точное попадание по позиции противника.

Российские оккупанты на Донбассе могли понести колоссальные потери Фото: Скриншот

Напомним, 19 февраля сообщалось, что Украина может получить мощные баллистические ракеты большой дальности. США склоняются к поставке версии ракеты ATACMS большего радиуса действия. Для этого нужно, чтобы Конгресс одобрил увеличение финансирования для Украины, как рассказали журналисты.