"Трьома ракетами": окупанти могли втратити 65 осіб на полігоні під Волновахою (карта)

За даними російських "військових блогерів", бійці ЗС РФ нібито вишикувалися заради командира, який так і не приїхав. Кількість поранених залишається невідомою.

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Російські окупанти зазнали великих втрат після ракетного удару по одному з військових полігонів у Донецькій області. Про це повідомили російські "військові блогери", передає заступник командира 14-го окремого полку ЗСУ Євген Карась у своєму Telegram-каналі.

В опублікованому повідомленні зазначено, що удар було завдано по російському об'єкту в тимчасово окупованому населеному пункті Трудівське під Волновахою в Донецькій області. Сталося це 20 лютого приблизно о 09:00.

"На цьому об'єкті проводилося навчання військовослужбовців 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (в/ч 35390, Южно-Сахалінськ). Ракетний обстріл припав на момент, коли на полігоні проводилося шикування військовослужбовців. Удар було завдано трьома ракетами РСЗВ "HIMARS", — йдеться в повідомленні.

Російські окупанти на Донбасі могли зазнати колосальних втрат Фото: Скриншот

За попередніми даними, кількість загиблих російських окупантів склала 65 осіб. Щодо кількості поранених — інформації в мережі немає.

Полковник Збройних Сил України Анатолій Штефан із позивним "Штірліц" також поділився повідомленнями від російських "військових блогерів". Там зазначено, що в момент шикування військовослужбовців мав приїхати якийсь командир, однак цього так і не сталося.

Пізніше виявилося, що попередньо йдеться про генерал-майора Олега Львовича Моїсеєва, який є командиром 29-ої армії. Напередодні, як стверджує автор повідомлення, російський журналіст Володимир Соловйов знімав про нього сюжет. Саме його приїзд міг стати причиною великих втрат противника.

Російські окупанти на Донбасі могли зазнати колосальних втрат Фото: Скриншот Російські окупанти на Донбасі могли зазнати колосальних втрат Фото: Скриншот

Міністерство оборони Російської Федерації на момент публікації матеріалу ніяк не коментувало ймовірний удар по військовому полігону окупантів.

Українська сторона також ніяк не відреагувала на можливе точне влучання по позиції противника.

Російські окупанти на Донбасі могли зазнати колосальних втрат Фото: Скриншот

Нагадаємо, 19 лютого повідомлялося, що Україна може отримати потужні балістичні ракети великої дальності. США схиляються до постачання версії ракети ATACMS більшого радіусу дії. Для цього потрібно, щоб Конгрес схвалив збільшення фінансування для України, як розповіли журналісти.