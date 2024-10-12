Жодного дня без подарунка: бездомний собака придумав, як віддячити людині за їжу (фото, відео)

Снікерс завжди намагається порадувати свого годувальника приємною дрібницею. Це можуть бути як порожні пластикові пакети, пляшки, палички, так і дитячі іграшки.

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Бродячий собака на прізвисько Снікерс із Таїланду стала справжньою зіркою соцмереж після того, як користувач Найл Харбісон розповів його історію у себе в X (Twitter). Чоловік, який піклується про безпритульних тварин, одразу помітив, що ця собака відрізняється від своїх одноплемінників, пише Mirror.

За його словами, щоразу, коли він привозить їжу для тварин, Снікерс ніколи не приходить до нього з "порожніми лапами". Вона обов'язково на знак подяки щось несе в зубах.

Щодня Найл годує 80 бродячих собак

"Я годую 80 вуличних собак щоранку в Таїланді, і хоча всі вони вдячні, одна собака перевершила всі очікування у своїй вдячності. Його звуть Снікерс, і щодня він обов'язково приносить мені подарунок. Щойно вона почує, що наближається велосипед, то знайде що-небудь приємне, щоб принести мені", — розповідає Харбісон.

Тварина зазвичай приходить за їжею в компанії своїх друзів — собак на прізвисько Марс Бар, Мілкі Вей, Роло і Бампер. На відміну від них, вона приділяє час вибору презенту для годувальника. Серед них — взуття, дитяча іграшка екскаватор і кокос.

"Подарунки змінюються щодня і дуже ретельно продумані. Наприклад, було багато палиць. Взуття також досить поширене. Я думаю, що Снікерс намагається сказати мені, що мені потрібно щось міцніше, ніж шльопанці, які я зараз ношу. Вона навіть принесла мені іграшковий екскаватор. Іноді подарунок буде у вигляді старого пластикового пакета, але саме те, як вона вручає їх із такою гордістю та ентузіазмом, робить усі подарунки по-справжньому унікальними. Там були кокоси, пляшки з водою, пакетики з солодощами і маленькі миски, з яких вона їла. Снікерс завжди дуже винахідлива й уважна у виборі подарунків", — зазначає чоловік.

Снікерс несе подарунки своєму годувальнику

Снікерс також допомагає очищати довкілля, збираючи обгортки від їжі, пляшки з водою та інше сміття, яке Найл потім сортує і відвозить на переробку.

"Всі інші собаки турбуються тільки про те, щоб погнатися за велосипедом і отримати свій сніданок. Ви можете бачити, як Снікерс старається, щоб вручити мені свій щоденний подарунок. Дуже вдячна і добрий вуличний собака — це Снікерс. Ми всі могли б багато чого в неї навчитися", — підкреслює Найл.

Харбісон поставив собі за мету рятувати 10 000 собак на місяць. Він закликає своїх 418 тисяч підписників у X та 1,2 млн фоловерів в Instagram жертвувати кошти в Happy Doggo. Цей фонд допомоги тваринам чоловік заснував на початку 2021 року, коли відновлювався після передозування наркотиками, яке ледь не вбило його.

Найл Гарбісон рятує покалічених, голодних і покинутих собак

"Він почав годувати і вакцинувати якомога більше собак, але швидко зрозумів, що стерилізація — єдиний спосіб вирішити проблему в довгостроковій перспективі", — йдеться на його сайті.

З моменту запуску свого благодійного проєкту Найл відкрив притулок для хворих вуличних собак, надавши їм місце для відновлення.

Раніше Фокус писав, що вчені назвали вагому причину привести в дім вихованця.