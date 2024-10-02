Дозвольте дітям завести цуценя: вчені назвали вагому причину привести у дім вихованця

Нове дослідження показує, що ігри з собаками призводять до викиду корисного гормону в дітей.

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Люди й собаки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч. За цей час тварини встигли отримати репутацію "найкращих друзів людини", а кожна дитина у світі коли-небудь хотіла, щоб їй дозволили завести цуценя. Тепер учені виявили, що спілкування з собаками приносить величезну користь організму, що формується — це може стати вагомим аргументом у суперечці про те, чи варто приводити цуценя в дім, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені виявили, що ігри з собаками, схоже, позитивно впливають на дітей: таке проведення часу призводить до викиду корисного гормону окситоцину. Зазначимо, що окситоцин виробляється в гіпоталамусі й викидається в кровотік. Відомо, що цей гормон знижує стрес і занепокоєння, а також допомагає людям висловлювати свої емоції.

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Аналіз був проведений командою під керівництвом Гітанджалі Гнанадесікан, постдокторантки в Школі антропології Університету Аризони та, за словами авторки, надає перші докази впливу афіліативної соціальної взаємодії з собаками на концентрацію окситоцину в дітей.

Для дослідження вчені відібрали 55 дітей віком від 8 до 10 років і провели низку експериментів у Центрі когнітивних здібностей собак в Аризоні. Протягом трьох окремих візитів діти гралися з тваринами або самі по собі:

під час першого — зі своїм собакою;

під час другого — з незнайомим собакою;

під час третього — самі по собі.

До, під час і після трьох ігрових сеансів рівень окситоцину реєструвався у собак і дітей за допомогою зразків слини й сечі. Команда проаналізувала результати та виявила, що взаємодія з собаками призвела до вищого рівня окситоцину у дітей порівняно з грою на самоті. Цікаво, що цей ефект спостерігався під час взаємодії як зі своїм собакою, так і з незнайомим. Підбиваючи підсумки, вчені стверджують, що не має значення, грають діти зі своїм чи чужим собакою — обидва варіанти дадуть змогу отримати корисний гормональний сплеск.

Вчені також вивчили зразки собак і дійшли висновку, що у домашніх собак спостерігалося підвищення рівня окситоцину, тоді як у незнайомих собак спостерігалася протилежна картина. Автори дослідження визнають, що на результати також могла вплинути лабораторна атмосфера, оскільки діти й собаки могли почуватися менш комфортно, ніж удома.

Зазначимо, що в дослідженні взяли участь собаки 35 змішаних і 19 чистих порід, при цьому які саме — не було вказано. Водночас дослідники наголошують, що власникам собак завжди необхідно бути пильними щодо будь-якої породи за присутності дітей у домі, особливо коли мова йде про немовлят і малюків.

Також команда зазначає, що в їхньому дослідженні брали участь діти віком від 8 до 10 років, що значно звузило діапазон. Маленькі діти з меншою здатністю піклуватися про себе особливо вразливі в присутності собак, особливо без пильного нагляду дорослих.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що собаки розуміють слова, а не просто звуки.