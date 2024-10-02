Позвольте детям завести щенка: ученые назвали вескую причину привести в дом питомца

Новое исследование показывает, что игры с собаками приводят к выбросу полезного гормона у детей.

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Люди и собаки тысячелетиями живут бок о бок. За это время животные успели получить репутацию "лучших друзей человека", а каждый ребенок в мире когда-нибудь хотел, чтобы ему позволили завести щенка. Теперь ученые обнаружили, что общение с собаками приносит огромную пользу формирующемуся организму — это может стать веским аргументом в споре о том, стоит ли приводить щенка в дом, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые обнаружили, что игры с собаками, похоже, положительно влияют на детей: такое времяпровождение приводит к выбросу полезного гормона окситоцина. Отметим, что окситоцин вырабатывается в гипоталамусе и выбрасывается в кровоток. Известно, что этот гормон снижает стресс и беспокойство, а также помогает людям выражать свои эмоции.

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Анализ был проведен командой под руководством Гитанджали Гнанадесикан, постдокторанта в Школе антропологии Университета Аризоны и, по словам автора, предоставляет первые доказательства влияния аффилиативного социального взаимодействия с собаками на концентрацию окситоцина у детей.

Для исследования ученые отобрали 55 детей в возрасте от 8 до 10 лет и провели ряд экспериментов в Центре когнитивных способностей собак в Аризоне. В течение трех отдельных визитов дети играли с животными или сами по себе:

во время первого — со своей собакой;

во время второго — с незнакомой собакой;

во время третьего — сами по себе.

До, во время и после трех игровых сеансов уровень окситоцина регистрировался у собак и детей с помощью образцов слюны и мочи. Команда проанализировала результаты и обнаружила, что взаимодействие с собаками привело к более высокому уровню окситоцина у детей в сравнении с одиночной игрой. Любопытно, что этот эффект наблюдался при взаимодействии как со своей собакой, так и с незнакомой. Подведя итоги, ученые утверждают, что не имеет значения, играют ли дети со своей или чужой собакой — оба варианта позволят получить полезный гормональный всплеск.

Ученые также изучили образцы собак и пришли к выводу, что у домашних собак наблюдалось повышение уровня окситоцина, тогда как у незнакомых собак наблюдалась противоположная картина. Авторы исследования признают, что на результаты также могла повлиять лабораторная атмосфера, так как дети и собаки могли чувствовать себя менее комфортно, чем дома.

Отметим, что в исследовании приняли участие собаки 35 смешанных и 19 чистых пород, при этом какие именно — не было указано. В то же время исследователи отмечают, что владельцам собак всегда необходимо быть бдительными в отношении любой породы в присутствии детей в доме, особенно когда речь касается младенцев и малышей.

Также команда отмечает, что в их исследовании принимали участие дети в возрасте от 8 до 10 лет, что значительно сузило диапазон. Маленькие дети с меньшей способностью заботиться о себе особенно уязвимы в присутствии собак, особенно без бдительного присмотра взрослых.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что собаки понимают слова, а не просто звуки.