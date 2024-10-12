Ни дня без подарка: бездомная собака придумала, как отблагодарить человека за еду (фото, видео)

Сникерс всегда старается порадовать своего кормильца приятной мелочью. Это могут быть как пустые пластиковые пакеты, бутылки, палочки, так и детские игрушки.

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Бродячая собака по кличке Сникерс из Таиланда стала настоящей звездой соцсетей после того, как пользователь Найл Харбисон рассказал ее историю у себя в X (Twitter). Мужчина, который заботится о бездомных животных, сразу заметил, что эта собака отличается от своих соплеменников, пишет Mirror.

По его словам, каждый раз, когда он привозит еду для животных, Сникерс никогда не приходит к нему с "пустыми лапами". Она обязательно в знак благодарности что-то несет в зубах.

Ежедневно Найл кормит 80 бродячих собак

"Я кормлю 80 уличных собак каждое утро в Таиланде, и хотя все они благодарны, одна собака превзошла все ожидания в своей признательности. Ее зовут Сникерс, и каждый день она обязательно приносит мне подарок. Как только она услышит, что приближается велосипед, то найдет что-нибудь приятное, чтобы принести мне", – рассказывает Харбисон.

Животное обычно приходит за едой в компании своих друзей – собак по кличке Марс Бар, Милки Уэй, Роло и Бампер. В отличие от них, она уделяет время выбору презента для кормильца. Среди них – обувь, детская игрушка экскаватор и кокос.

"Подарки меняются каждый день и очень тщательно продуманы. Например, было много палок. Обувь также довольно распространена. Я думаю, что Сникерс пытается сказать мне, что мне нужно что-то более прочное, чем шлепанцы, которые я сейчас ношу. Она даже принесла мне игрушечный экскаватор. Иногда подарок будет в виде старого пластикового пакета, но именно то, как она вручает их с такой гордостью и энтузиазмом, делает все подарки по-настоящему уникальными. Там были кокосы, бутылки с водой, пакетики со сладостями и маленькие миски, из которых она ела. Сникерс всегда очень изобретательна и внимательна в выборе подарков", – отмечает мужчина.

Сникерс несет подарки своему кормильцу

Сникерс также помогает очищать окружающую среду, собирая обертки от еды, бутылки с водой и другой мусор, который Найл потом сортирует и отвозит на переработку.

"Все остальные собаки беспокоятся только о том, чтобы погнаться за велосипедом и получить свой завтрак. Вы можете видеть, как Сникерс старается, чтобы вручить мне свой ежедневный подарок. Очень благодарная и добрая уличная собака — это Сникерс. Мы все могли бы многому у нее научиться", – подчеркивает Найл.

Харбисон поставил себе целью спасать 10 000 собак в месяц. Он призывает своих 418 тысяч подписчиков в X и 1,2 млн фолловеров в Instagram жертвовать средства в Happy Doggo. Это фонд помощи животным мужчина основал в начале 2021 года, когда восстанавливался после передозировки наркотиками, которая едва не убила его.

Найл Харбисон спасает покалеченных, голодных и брошенных собак

"Он начал кормить и вакцинировать как можно больше собак, но быстро понял, что стерилизация — единственный способ решить проблему в долгосрочной перспективе", – говорится на его сайте.

С момента запуска своего благотворительного проекта Найл открыл приют для больных уличных собак, предоставив им место для восстановления.

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