Собача подяка: пес врятував хлопчика, який не дав йому загинути кілька років тому

Джеймі та його сестра Джемма викупили собаку в притулку, де Такера збиралися приспати. Тварина не забула цей добрий вчинок.

Related video

11-річний Джеймі Паркер із Північної Кароліни був врятований своїм собакою на прізвисько Такер, коли під час урагану Хелен опинився під уламками будинку, зруйнованого зсувом. Свою історію він розповів ресурсу WCNC.

Після того як житло було знищено, Джеймі опинився під сходами і під чотириметровою купою сміття.

"Я б, напевно, помер, якби не Такер. Я кричав на все горло, і моя бабуся не могла мене чути. Такер був наді мною і гавкав. Я чув, як він скиглив і гавкав", — згадує дитина.

Дідусь Паркера, Майкл Джонс, який під час інциденту був удома з дружиною і двома онуками, Джеймі та його сестрою Джеммою, помітив, що Такер не рухався з місця.

"Він залишався на вершині купи і гавкав, і я просто подумав, що він божеволіє. Я відразу не зрозумів, що він знайшов хлопчика!" — каже літній чоловік.

Майкл і Донна Джонс Фото: WCNC

Пес не рухався з місця доти, доки не приїхали пожежники і не витягли Джеймі, розібравши завали за допомогою бензопили.

Бабуся Джеймі, Донна Джонс, згадала, що сталося, коли вперше зійшов зсув ґрунту.

"Раптом я відчула, що будинок ось так падає, і я побачила, як на мене насуваються стіни, і я подумала: "Що?"", — розповіла вона.

Після падіння Донна Джонс приземлилася на дах, а Джеймі відкинуло в купу сміття.

Зсув ґрунту повністю зруйнував будинок сім'ї Джонс Фото: WCNC

"Здавалося, що там внизу вічність. Я не бачив сонячного світла. Я відчував, як на мене капає вода, і я думав, що або потону, або в мене скінчиться повітря", — сказав він.

Хлопчик вдячний своєму улюбленцю:

"Оскільки в нього великі вуха і великий ніс, я думаю, він міг чути мене і відчувати мій запах. Він намагався сказати їм, де я перебуваю".

І Донна Джонс, і Джеймі вважали, що вся їхня сім'я зникла.

"Це було страшно, я думала, що я зовсім одна. Я думала, що вони потонули. Я думала, що моя сім'я загинула". Я кричала Джеймі, Джеммі та Майклу, але ніхто мені не відповів. Я не знала, чи всі загинули, і я кричала на весь голос", — згадує бабуся хлопчика.

Майкл незабаром знайшов свою дружину, потім онуку, а ось пошуки онука виявилися безрезультатними:

"Йшов дуже сильний дощ, я пам'ятаю, що бачив маленьку дівчинку, але не міг знайти хлопчика. Я не міг його знайти, не знав, де він". Якби не такер, Майкл боїться думати, що було б із хлопчиком.

Через травму, яку Джеймі переніс унаслідок удару, і яка потенційно могла спричинити критичний для життя стан, його доправили до лікарні Atrium Health Cabarrus у Конкорді.

Небайдужі люди купили для сім'ї, яка погубила будинок і все своє майно, предмети першої необхідності. Організація Habitat for Humanity також почала збір коштів для потерпілих.

Що стосується Такера, то пес перебував у притулку, коли Джеймі та Джемма побачили його вперше. Він був останнім собакою там, і його збиралися приспати.

Такер Фото: WCNC

Діти віддали свої останні гроші, щоб урятувати його від смерті.

"Коли він побачив нас, він побіг прямо до нас", — каже Джеймі.

Через роки його чотириногий друг відплатив йому тією ж монетою.

"Він врятував мене", — наголошує хлопчик.

Донна Джонс спустошена після того, як витратила два десятиліття на виплату кредиту за свій будинок.

"Я плачу за нього понад 25 років, і мені не вистачає всього $4000, щоб виплатити його. Я думала, що все буде виплачено, і в нас не буде жодних виплат за іпотекою — а тепер усе пропало".

Наразі сім'я Джонсів не знає, куди йти, тому, хоча Джеймі і пройшов медичний огляд і може повернутися додому, лікарня дозволяє сім'ї залишатися в лікарні в загальній палаті.

Раніше Фокус писав, що собака знайшла спосіб дякувати людині за їжу.