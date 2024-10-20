Собачья благодарность: пес спас мальчика, который не дал ему погибнуть несколько лет назад

Джейми и его сестра Джемма выкупили собаку в приюте, где Такера собирались усыпить. Животное не забыло этот добрый поступок.

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11-летний Джейми Паркер из Северной Каролины был спасен своей собакой по кличке Такер, когда во время урагана Хелен оказался под обломками дома, разрушенного оползнем. Свою историю он рассказал ресурсу WCNC.

После того как жилье было уничтожено, Джейми оказался под лестницей и под четырехметровой кучей мусора.

"Я бы, наверное, умер, если бы не Такер. Я кричал во все горло, и моя бабушка не могла меня слышать. Такер был надо мной и лаял. Я слышал, как он скулил и лаял", – вспоминает ребенок.

Дедушка Паркера, Майкл Джонс, который во время инцидента был дома с женой и двумя внуками, Джейми и его сестрой Джеммой, заметил, что Такер не двигался с места.

"Он оставался на вершине кучи и лаял, и я просто подумал, что он сходит с ума. Я сразу не понял, что он нашел мальчика!" – говорит пожилой мужчина.

Майкл и Донна Джонс Фото: WCNC

Пес не двигался с места до тех пор, пока не приехали пожарные и не вытащили Джейми, разобрав завалы с помощью бензопилы.

Бабушка Джейми, Донна Джонс, вспомнила, что произошло, когда впервые сошел оползень.

"Вдруг я почувствовала, что дом вот так падает, и я увидела, как на меня надвигаются стены, и я подумала: "Что?"", — рассказала она.

После падения Донна Джонс приземлилась на крышу, а Джейми отбросило в кучу мусора.

Оползень полностью разрушил дом семьи Джонс Фото: WCNC

"Казалось, что там внизу вечность. Я не видел солнечного света. Я чувствовал, как на меня капает вода, и я думал, что либо утону, либо у меня кончится воздух", — сказал он.

Мальчик благодарен своему питомцу:

"Поскольку у него большие уши и большой нос, я думаю, он мог слышать меня и чувствовать мой запах. Он пытался сказать им, где я нахожусь".

И Донна Джонс, и Джейми считали, что вся их семья пропала.

"Это было страшно, я думала, что я совсем одна. Я думала, что они утонули. Я думала, что моя семья погибла". Я кричала Джейми, Джемме и Майклу, но никто мне не ответил. Я не знала, все ли погибли, и я кричала во весь голос", – вспоминает бабушка мальчика.

Майкл вскоре нашел свою жену, затем внучку, а вот поиски внука оказались безрезультатными:

"Шел очень сильный дождь, я помню, что видел маленькую девочку, но не могла найти мальчика. Я не мог его найти, не знал, где он". Если бы не такер, Майкл боится думать, что было бы с мальчиком.

Из-за травмы, которую Джейми перенес в результате удара, и которая потенциально могла вызвать критическое для жизни состояние, его доставили в больницу Atrium Health Cabarrus в Конкорде.

Небезразличные люди купили для семьи, потреявшей дом и все свое имущество, предметы первой необходимости. Организация Habitat for Humanity также начала сбор средств для потерпевших.

Что касается Такера, то пес находился в приюте, когда Джейми и Джемма увидели его впервые. Он был последней собакой там, и его собирались усыпить.

Такер Фото: WCNC

Дети отдали свои последние деньги, чтобы спасти его от смерти.

"Когда он увидел нас, он побежал прямо к нам", – говорит Джейми.

Спустя годы его четвероногий друг отплатил ему той же монетой.

"Он спас меня", – подчеркивает мальчик.

Донна Джонс опустошена после того, как потратила два десятилетия на выплату кредита за свой дом.

"Я плачу за него более 25 лет, и мне не хватает всего $4000, чтобы выплатить его. Я думала, что все будет выплачено, и у нас не будет никаких выплат по ипотеке – а теперь все пропало".

На данный момент семья Джонсов не знает, куда идти, поэтому, хотя Джейми и прошел медицинское освидетельствование и может вернуться домой, больница разрешает семье оставаться в больнице в общей палате.

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