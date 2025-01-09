Кот просидел неделю в квартире, потому что владельца забрал ТЦК: как спасли животное (видео)

Котик, закрытый в одиночестве в квартире, сначала мяукал, а потом внезапно замолчал, рассказали зоозащитники. Обеспокоенные соседи вызвали полицию и спасателей, которые в итоге освободили животное.

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В жилом массиве "Радужный" в Днепровском районе Киева зоозащитники и полицейские спасли кота, который шесть дней просидел в закрытой квартире без еды и воды. Владельца кота на улице задержал патруль терцентра комплектования (ТЦК). У него забрали телефон, не позволяли никому звонить, и он не успел ничего сделать, чтобы кот не страдал. О деталях спасения животного волонтеры сообщества "Зоопатруль UA" рассказали на странице Facebook.

Сообщение "Зоопатруль UA" появилось в сети 8 января. Волонтеры получили информацию о коте, закрытом в одиночестве в квартире. Сначала соседи слышали, как он мяукал. Затем внезапно затих. Люди начали беспокоиться, особенно учитывая то, что было неизвестно, когда вернется владелец. В квартиру вызвали зоозащитников и правоохранителей. С разрешения владельца, с которым смогли сконтактировать, в квартире взломали замок и зашли внутрь. Через мгновение нашли животное — рыжий кот застрял в форточке на балконе. Его вытащили и передали под опеку спасателей, говорится в заметке.

Зоозащитник, как присоединился к освобождению, прижимал к себе животное весь путь до клиники: заметил, что такое впервые. Кот был обезвожен и голоден, нервничал, поэтому поесть не смог, рассказали спасатели. Пока его кормят через капельницу и надеются, что с разрешения старого владельца отыщут нового опекуна.

"Дмитрий Ревнюк говорил, что это был едва ли не первый кот, которого он не смог посадить в переноску. Котик обнял его лапками, прижался мордочкой и стал громко мурчать. Так в обнимку они и доехали до приюта", — написал "Зоопатруль".

В полутораминутном видео можно увидеть процесс спасения. Слышно объяснение правоохранителей, что не разрешается взламывать двери квартиры. При этом отмечается, что еще страшнее ситуация сложилась бы, если бы внутри был ребенок, оставленный без родителей. Наконец удалось получить разрешение, и кота, который шесть дней просидел в одиночестве, нашли. Похоже, что после освобождения из форточки животное вырвалось и его пришлось ловить и вытаскивать из-за мебели. Затем видим попытки покормить: истощенное животное отворачивалось от еды.

"Спасибо ребятам, спасибо МВД, вы настоящие герои. Так и приехали из Радужного — он вцепился в меня", — слышны на видео слова Дмитрия.

Инцидент с котом — животное не слезает с рук зоозащитника Фото: Скриншот Инцидент с котом — животное пытаются накормить Фото: Скриншот

На странице Facebook Киевского областного ТЦК и СП нет комментариев относительно инцидента с котом, который шесть просидел голодный, поскольку владельцу не дали ни времени, ни возможностей устроить животное.

Отметим, 9 января Киевская городская прокуратура рассказала об избиении собаки в столице. По словам ведомства, мужчина привел домой уличного пса, а затем забил его до смерти. Фигуранта арестовали на 60 суток и ему грозит тюрьма на срок от пяти до восьми лет.

Напоминаем, в Киеве произошла история с глухой собакой, которую хозяин бил прямо на улице, на глазах прохожих.