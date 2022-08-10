Полицейские в Британии разбили окно в машине и спасли умирающую от жары собаку (видео)

На момент приезда спасателей пес породы ши-тцу уже потерял сознание. Собаку отвезли в клинику для животных, где зафиксировали температуру тела на уровне 39,1°C.

В британском городе Ноттингем полицейские спасли собаку, которая находилась в машине и могла умереть из-за сильной жары. Офицеров вызвали на автостоянку после того, как обезвоженный пес был замечен, тяжело дыша и лая в запертой машине. В тот момент температура в городе достигла 26°C. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Как пишут журналисты, хозяин собаки оставил окно приоткрытым, но прибывшие правоохранители обнаружили, что маленький черный пес породы ши-тцу потерял сознание от жары. Офицер разбил окно, открыл дверь автомобиля и забрал оттуда задыхающуюся собаку. Ее отнесли в тень и там намочили водой.

Полицейские отвезли пса в местную клинику для животных, где ветеринары зафиксировали его температуру на уровне 39,1°C. В настоящее время собака поправляется, а ее владельца пригласили на допрос в полицию. Его дело передадут в Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными.

Напомним, 2 июля Фокус писал, что саперы спасли собаку, которую российские военные избили и заминировали в Киевской области. После этого животное бросили умирать в Макарове. Его обнаружили местные жители в мусорной яме.

Ранее сообщалось, что в Британии спасли собаку из воды, примотав сосиску к беспилотнику. Спасатели не могли доплыть на лодке к животному, поэтому придумали идею с заманиванием сосиской.

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