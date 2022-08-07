Во Франции спасатели пытаются вытащить арктического кита из реки Сена (фото, видео)

Кит находится на далеком расстоянии от своей привычной среды обитания. Он отощал и не принимает пищу, хотя зоозащитники пытаются накормить животное сельдью.

Во Франции экологи ведут круглосуточные работы, пытаясь накормить белуху, которая оказалась в реке Сена. Однако все усилия пока что оказываются безуспешными. Морское животное не принимает пищу и выглядит исхудавшим. Об этом сообщает "Голос Америка".

Сотрудники экологической организации Sea Shepherd France накануне сообщили, что команды спасателей на протяжении всей ночи вели работы с животным, однако кит отказывался от предложенной рыбы.

Заблудившуюся белуху заметили в реке, которая через Париж. В начале текущей недели животное оказалось на значительном расстоянии от своего привычного места обитания в Арктике. Французские пожарники сняли его с помощью дрона. Сейчас кит находится в районе реки между Парижем и Руаном, на расстоянии многих километров от моря.

[ + – ] Французские пожарники отслеживают кита белуху, который далеко отплыл от Арктики.

Начиная с пятницы, зоозащитники предпринимали безуспешные попытки накормить животное сельдью. Сейчас время работает против кита, есть опасения, что он может умереть голодной смертью.

Местные власти говорят, что морское млекопитающее пытается скрыться, когда к нему приближаются лодки, а попытки направить его в безопасное место ни к чему не ведут. При этом зоозащитники пытаются быть по возможности быть ненавязчивыми, дабы избежать стресса, что может ухудшить состояние здоровья животного.

Ранее Фокус сообщал, что австралийская коала напала на женщину, пытавшуюся ее обнять. Жительница штата Квинсленд не отдавала себе отчета в том, что беспокоить дикое животное не стоит. Некоторые пользователи в соцсетях предположили, что это туристка из США.

Напомним, что птицы в Европе теряют свою окраску из-за изменения климата. Ученые из Испании 15 лет ведут наблюдение за синей синицей и сделали вывод о том, что ее окраска претерпела изменения.