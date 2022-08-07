У Франції рятувальники намагаються витягнути арктичного кита з річки Сена (фото, відео)

Кит перебуває на далекій відстані від свого звичного довкілля. Він схуд і не їсть, хоча зоозахисники намагаються нагодувати тварину оселедцем.

У Франції екологи ведуть цілодобові роботи, намагаючись нагодувати білуху, яка опинилася в річці Сена. Проте всі зусилля поки що виявляються безуспішними. Морська тварина не приймає їжу має схудлий вигляд. Про це повідомляє "Голос Америки".

Співробітники екологічної організації Sea Shepherd France напередодні повідомили, що команди рятувальників упродовж усієї ночі вели роботи з твариною, проте кит відмовлявся від запропонованої риби.

Білуху, що заблукала, помітили в річці, яка протікає через Париж. На початку поточного тижня тварина виявилася на значній відстані від свого звичного місця проживання в Арктиці. Французькі пожежники зняли його за допомогою дрона. Наразі кит перебуває в районі річки між Парижем і Руаном, на відстані багатьох кілометрів від моря.

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Починаючи з п'ятниці, зоозахисники робили безуспішні спроби нагодувати тварину оселедцем. Зараз час працює проти кита, є побоювання, що він може померти голодною смертю.

Місцева влада каже, що морський ссавець намагається втекти, коли до нього наближаються човни, а спроби направити його в безпечне місце ні до чого не ведуть. При цьому зоозахисники намагаються бути якомога ненав'язливішими, щоб уникнути стресу, що може погіршити стан здоров'я тварини.

Раніше Фокус повідомляв, що австралійська коала напала на жінку, яка намагалася її обійняти. Жителька штату Квінсленд не усвідомлювала того, що турбувати дику тварину не варто. Деякі користувачі в соцмережах припустили, що це туристка із США.

Нагадаємо, що птахи в Європі втрачають своє забарвлення через зміну клімату. Вчені з Іспанії 15 років ведуть спостереження за синьою синицею та зробили висновок про те, що її забарвлення зазнало змін.