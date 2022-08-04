Стали бляклими: птахи в Європі втрачають своє забарвлення через зміну клімату

Іспанські вчені протягом 15 років спостерігали за синьою синицею і дійшли висновку, що її забарвлення змінилося. Це може вплинути на парування птахів.

Птахи на європейському континенті стають більш бляклими через глобальну зміну клімату. Про це пише видання Independent.

Учені іспанського Університету Країни Басків протягом п'ятнадцяти років (з 2005 по 2019 рр.) спостерігали за двома популяціями синьої синиці на півдні Франції — на острові Корсика та в околицях міста Монпельє. Зрештою вони дійшли висновку, що оперення птахів змінило своє забарвлення.

У синиці яскраво виражений синій чубчик і жовта грудка. Однак дослідники вважають, що зараз це забарвлення не таке яскраве, яким було до 2005 року, коли почалися спостереження.

"Наша робота свідчить про те, що зміни навколишнього середовища, зокрема зміни клімату, можуть бути основною причиною того, чому такі птахи як синя синиця зазнають змін у своїх фізичних характеристиках, а точніше в яскравості та інтенсивності забарвлення", — прокоментував один з авторів дослідження Девід Лопес Ідіакес.

Учений також зазначив, що негативна тенденція щодо яскравості та інтенсивності забарвлення оперення зафіксована як у самців, так і в самок, причому у двох популяцій.

Видання уточнює, що за п'ятнадцять років середня температура повітря зросла на 1,23°C, а кількість опадів зменшилася на 0,64 мм. Учені вважають, що саме зміна клімату спричинила зміну забарвлення птахів.

Як розповіли дослідники, це може позначитися і на "патернах спарювання" синиці.

"У цих птахів такі риси, як забарвлення, функціонують як сигнали, що вказують іншим особам на якість особини, що стає вирішальним, коли справа, наприклад, доходить до розмноження", — пояснюють вчені.

За словами Ідіакеса, така зміна забарвлення є не генетичною, а лише працює як своєрідний спосіб адаптації до нових умов довкілля.

Нагадаємо, у М'янмі 33-річна слониха народила унікальне дитинча. Рідкісний білий слон, який у країні, де переважають буддисти, вважається благословенною істотою, народився в селищі Таунгуп штату Ракхайн на західному узбережжі острівної держави.

Раніше Фокус писав, що знайдено новий вид панди, який жив у Європі 6 млн років тому. Учені вважають, що ці давні панди були не прямими предками, а лише близькими родичами сучасної великої панди.