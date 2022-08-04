Стали блеклыми: птицы в Европе теряют свою окраску из-за изменения климата

Испанские ученые на протяжении 15 лет наблюдали за синей синицей и пришли к выводу, что ее окраска изменилась. Это может повлиять на спаривание птиц.

Птицы на европейском континенте становятся более блеклыми из-за глобального изменения климата. Об этом пишет издание Independent.

Ученые испанского Университета Страны Басков на протяжении пятнадцати лет (с 2005 по 2019 гг.) наблюдали за двумя популяциями синей синицы (лазоревки) на юге Франции – на острове Корсика и в окрестностях города Монпелье. В результате они пришли к выводу, что оперение птиц поменяло свою расцветку.

У лазоревки ярко выраженный синий хохолок и желтая грудка. Однако исследователи считают, что сейчас эта окраска не такая яркая, какой была до 2005 года, когда начались наблюдения.

"Наша работа свидетельствует о том, что изменения окружающей среды, в частности изменения климата, могут быть основной причиной того, почему такие птицы как синяя синица претерпевают изменения в своих физических характеристиках, а точнее в яркости и интенсивности окраски", — прокомментировал один из авторов исследования Дэвид Лопес Идиакес.

Ученый также отметил, что негативная тенденция в отношении яркости и интенсивности окраски оперения зафиксирована как у самцов, так и у самок, причем у двух популяций.

Издание уточняет, что за пятнадцать лет средняя температура воздуха повысилась на 1,23°C, а количество осадков уменьшилось на 0,64 мм. Ученые считают, что именно изменение климата стало причиной изменения окраски птиц.

Как рассказали исследователи, это может отразиться и на "паттернах спаривания" лазоревки.

"У этих птиц такие черты как окраска функционируют как сигналы, указывающие другим особям на качество особи, что становится решающим, когда дело, к примеру, доходит до размножения", — объясняют ученые.

По словам Идиакеса, такое изменение окраски является не генетическим, а лишь работает как своеобразный способ адаптации к новым условиям окружающей среды.

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